Qué ocurre dentro de la masonería, con Txema Oleaga: "No estamos detrás de todo"

Frente a un suelo con forma de ajedrez y rodeado de símbolos como el ojo de la providencia, la estrella de David o el uroboro, Txema Oleaga habla, largo y tendido, sobre uno de los aspectos más destacados de su vida: la masonería.

Txema Oleaga era, además de senador por el País Vasco, la cara visible de la masonería en España hasta hace apenas unos días. El 12 de marzo de 2022 fue proclamado gran maestro de la Gran Logia de España y ahora deja paso a Shaun Parsons Herrera tras una reforma de su constitución interna muy "envidiada" dentro del mundo masónico.

En su última entrevista como gran maestro, Txema se muestra cercano y sincero, confesando que "con el paso de los años, de todas las cosas que he hecho en mi vida, con la excepción de ser padre, la masonería ha sido lo que más me ha llenado".

A raíz de su figura política, explica que, cuando fue candidato a la alcaldía de Bilbao en las elecciones de 2007, "tenía que ir con escolta" ante la amenaza de ETA. Desvela que en el seno de la logia coincidía con un "hermano" militante de lo que hoy en día llamamos Bildu. "Fuimos capaces de convivir y de demostrar que la convivencia nos hace mejores", añade.

Secretismo y persecución franquista

A la pregunta de por qué la masonería siempre ha estado rodeada de secretismo, mantiene que "el gran secreto de la masonería es que no hay ningún secreto". "Es una asociación filantrópica que lo que pretende es el conocimiento, tanto mutuo como personal, el mejorar como persona y ser felices y extender felicidad".

Oleaga justifica que los prejuicios que recaen actualmente sobre la masonería se deben a una persecución brutal del franquismo y otros regímenes dictatoriales. "Todos aquellos países que son dictaduras tienden a perseguir a la masonería, porque esta defiende la libertad", explica.

La obsesión de Franco por la persecución de la masonería pudiera surgir de un intento fallido por entrar en la logia, como han sugerido algunos rumores a lo largo de los años. Sin embargo, como comenta Oleaga, "no pidió el ingreso o, por lo menos, no hay constancia de ello", añadiendo que "el padre y el hermano de Franco sí eran masones".

"Yo creo que Franco lo que hizo es lo que hace cualquier dictador: buscar un enemigo exterior al que echarle la culpa de todo. La masonería tenía unas connotaciones que le permitían hablar de la conspiración judeomasónica y estas cosas absurdas", declara.

¿Cómo llegó a entrar en una logia?

Imagen del altar del templo masónico, con el ojo de la providencia como símbolo principal. | Onda Cero

Txema Oleaga cuenta cómo llegó a entrar en el mundo de la masonería y qué le ha mantenido a lo largo de los años, hasta el punto de convertirse en el máximo representante. Explica que "andaba buscando algo" y que "estaba bastante defraudado y decepcionado con otras formas de espiritualidad". "Mi hermano mayor me habló de la masonería y, a medida que fui descubriendo, me pareció que era muy interesante", desvela. Oleaga explica que "te da una especie de energía positiva difícil de explicar con palabras".

También tuvo palabras para la persona que le impulsó dentro de la masonería, que no es otro que Jerónimo Saavedra, dos veces ministro, presidente de las Islas Canarias y alcalde de Las Palmas. Cuenta que era "un hombre multifacético y un melómano tremendo. Él fue el padre intelectual de muchos masones de hoy en día".

Otros masones destacados a lo largo de la historia pueden ser Clara Campoamor, Manuel Azaña o Fernando de los Ríos. Fuera de España nos desvela perfiles que pertenecieron a una logia como Armstrong, Collins y Aldrin, los tres tripulantes del Apolo 11, o, por ejemplo, el mítico actor John Wayne. Explica que "era una faceta de su vida, como en la mía: soy masón, pero también soy muchas otras cosas".

Desmontando mitos

Al preguntarle cuál es el mayor mito de la masonería que le gustaría desmontar, responde que "no tenemos el poder universal ni estamos detrás de todas las cosas". "Es cierto que dentro de la masonería hay gente de más nivel económico y menos nivel económico, pero no es verdad que lo que nos interese sea eso", añade.

Además, afirma que tienen prohibido desde las constituciones de 1723 "discutir sobre política y religión en términos partidistas o confesionales". "Ni estamos todo el día conspirando ni tenemos todo el poder; lo que nos interesa es mejorar como personas y mejorar nuestro entorno social", sentencia.

Por último, recalca que "eso que nosotros somos capaces de hacer en el seno de la logia es trasladable al resto de la sociedad".