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Qué es Madrilucía y por qué se ha cancelado la edición de 2026

El proyecto, que pretendía reproducir al Feria de Abril en Madrid, estaba previsto para el próximo mes de mayo.

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Qué es Madrilucía y por qué se ha cancelado la edición de 2026
Qué es Madrilucía y por qué se ha cancelado la edición de 2026 | Europa Press

Madrilucía ha anunciado este viernes la decisión de cancelar su primera edición prevista para este 2026 debido a "circunstancias técnicas y administrativas ajenas a la organización" que impiden ejecutar un proyecto que se aplazará a 2027.

El proyecto, que pretende reproducir la Feria de Abril en Madrid, estaba previsto inicialmente con una duración de 20 días, pero se acortó posponiendo unos días su inauguración y finalmente se ha cancelado.

El evento iba a incluir casetas, flamenco, gastronomía andaluza, caballos, música en directo y atracciones para reproducir de la manera más exacta posible el espíritu de las ferias andaluzas.

Se iba a celebrar en el recinto de Iberdrola Music, en el barrio de Villaverde, y proyectaba la instalación de unas cien casetas y cientos de miles de visitantes.

Madrilucía ha asegurado que en los últimos meses ha trabajado "intensamente" en su desarrollo, incluida la planificación técnica, la tramitación administrativa correspondiente y la formalización de acuerdos con colaboradores, proveedores y entidades.

Finalmente, la organización ha comunicado que el festival se celebrará en 2027 para "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" del evento.

Según ha precisado, las devoluciones de las entradas ya adquiridas "están siendo gestionadas íntegramente" por los canales correspondientes.

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