Qué es el efecto Zeigarnik y cómo se usa en las series para que veas "un capítulo más"

La escritora Mado Martínez ha explicado en La rosa de los vientos el efecto Zeigarnik y cómo influye en nuestro cerebro.

"Me he dado un atracón de series: me he visto toda la primera temporada de una tacada", esta frase la hemos escuchado más de una vez, es algo bastante habitual. El "atracón de series" significa que hemos estado horas y horas delante de la televisión viendo una serie.

Darse un atracón de series o de libros tiene más beneficios de los que creemos

Sobre "darse un atracón de series o libros" Mado Martínez explica que tiene más beneficios de los que creemos. "No es solo ocio esto de leer durante horas o ver una serie o un montón de episodios seguidos, ya que hacerlo fortalece la memoria narrativa, estimula la imaginación y ayuda a gestionar el estrés. Y todo por un concepto clave que se llama implicación imaginativa retrospectiva, que es como los investigadores llaman al fenómeno por el cual seguimos pensando en una historia después de terminarla", dice la escritora.

cuánto más clara es la historia en nuestra mente, más fácilmente la imaginamos y reinterpretamos

"Construyes modelos mentales completos y vuelves a pensar en esa historia. Después incluso sueñas con ella a veces. Y esto cuánto más clara es la historia en nuestra mente, más fácilmente la imaginamos y reinterpretamos. Bueno, pues esto tiene unos beneficios psicológicos como reducir y aliviar el estrés cotidiano. Necesidades que satisfaces de autonomía, de conexión, de competencia a recuperación mental y cosas as", reconoce Mado Martínez.

Qué es el efecto Zeigarnik y cómo influye en el espectador

El efecto Zeigarnik es un fenómeno psicológico según el cual las personas recuerdan mejor las tareas que han dejado incompletas que las que ya han terminado. Nuestro cerebro mantiene activas esas tareas pendientes porque percibe que aún necesitan cerrarse.

Cuando empiezas una tarea y no la terminas, tu cerebro crea una especie de tensión mental. Esa tensión mantiene la información activa en la memoria hasta que se completa. Así, las historias incompletas nos dejan imaginando qué podría pasar y qué no y muchos finales de temporadas de series acaban con tensión narrativa "a propósito" y las sagas dejan preguntas abiertas.