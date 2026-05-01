Por qué se celebra el día del trabajo el 1 de mayo: el origen de este festivo

Cada 1 de mayo se celebra en buena parte del mundo lo que en ocasiones se conoce como el Día del Trabajo. Sin embargo, el nombre encierra ya un primer matiz importante: en realidad, se trata del Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que no rinde homenaje a una idea abstracta como el trabajo, sino a quienes lo hacen posible.

El origen de esta conmemoración se remonta al siglo XIX, en plena industrialización, cuando las condiciones laborales eran extremadamente duras. Jornadas de doce, catorce o más horas, entornos peligrosos e insalubres y una ausencia casi total de derechos marcaron el día a día de millones de trabajadores en Europa y Estados Unidos. Este contexto impulsó el nacimiento de los primeros movimientos obreros y sindicatos, que comenzaron a organizar protestas y huelgas para reclamar mejoras.

La huelga de 1886 en Estados Unidos

El punto de partida del 1 de mayo como fecha simbólica está en Estados Unidos. En 1886, la Federación Estadounidense del Trabajo convocó una huelga general para el 1 de mayo, con una reivindicación clara: la jornada laboral de ocho horas.

La movilización fue un éxito masivo. Más de 300.000 trabajadores secundaron la huelga y miles de fábricas quedaron paralizadas. Sin embargo, fue en Chicago donde la tensión alcanzó su punto más alto. Durante varios días se sucedieron enfrentamientos entre trabajadores, empresarios y fuerzas de seguridad.

El 4 de mayo, en la plaza de Haymarket, una concentración terminó en tragedia tras la explosión de una bomba y la posterior respuesta armada de la policía. El balance fue de decenas de muertos y cientos de heridos. A raíz de estos hechos, varios líderes obreros fueron detenidos y juzgados en un proceso plagado de irregularidades. Cinco de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados en 1887: son los conocidos como los Mártires de Chicago.

Aunque su figura está ligada a esta fecha, lo que se conmemora el 1 de mayo no es su ejecución, sino el inicio de aquella huelga y la lucha por la jornada de ocho horas, que se convertiría en una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero en las décadas siguientes.

La conquista de derechos laborales

El impacto de estas protestas se extendió por todo el mundo. En muchos países, el 1 de mayo se consolidó como una jornada de reivindicación de los derechos laborales.

En España, uno de los hitos clave llegó en 1919 con la huelga de La Canadiense, en Barcelona. Tras más de 40 días de paro que paralizaron gran parte de la industria, el Gobierno aprobó un decreto que establecía la jornada laboral de ocho horas, convirtiendo a España en uno de los primeros países en adoptar esta medida.

Más que una celebración

Lejos de ser una jornada festiva en el sentido tradicional, el 1 de mayo tiene un marcado carácter reivindicativo. Es un recordatorio histórico del papel de los trabajadores en la sociedad y de cómo muchos de los derechos actuales —desde la limitación de la jornada laboral hasta las condiciones de seguridad— son el resultado de décadas de movilización y lucha.