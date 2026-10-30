Puente insiste y se pregunta por qué no se actuó en los 17 minutos previos al choque de Urda: "Había tiempo"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que hubo tiempo para intervenir antes de la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo en Urda (Toledo). Durante su comparecencia de este viernes, el ministro ha señalado que transcurrieron 17 minutos entre la orden que permitió al AVE reanudar la marcha y el impacto contra el convoy que permanecía detenido en la vía.

"Desde el momento en el que se le da orden de reanudar hasta que el impacto se produce transcurren 17 minutos. ¿Por qué, si se puede actuar y había tiempo, no se hace nada? Lo desconozco por completo y esa es una de las cosas que tendrá que esclarecer la investigación", ha afirmado.

Puente ha reconocido así que una de las principales incógnitas es por qué no se corrigió la orden inicial ni se advirtió al maquinista del AVE de la presencia de otro tren en su recorrido.

El accidente, ocurrido el miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, ha dejado al menos 69 fallecidos y numerosos heridos.

Según explicó Puente en su primera comparecencia, el AVE de Renfe recibió autorización para reanudar la marcha con normalidad pese a que el sistema indicaba que el tramo por el que debía circular estaba ocupado.

El ministro calificó aquella decisión de "inexplicable" y señaló que, en esas circunstancias, la normativa exigía aplicar procedimientos de circulación más restrictivos.

En concreto, indicó que, si se autorizaba la continuación del trayecto, debía hacerse a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Preguntado por si existía tiempo suficiente para advertir al maquinista, el ministro ha respondido afirmativamente y ha recordado que un tren de alta velocidad puede recorrer varios kilómetros en apenas cinco minutos.

"¿Por qué, si se puede actuar y había tiempo, no se hace nada?", se ha preguntado, antes de reconocer que desconoce la respuesta.

Puente insiste en que la investigación debe esclarecer lo ocurrido

El ministro ha evitado ofrecer una explicación definitiva sobre la falta de intervención durante esos 17 minutos y ha remitido la respuesta a las investigaciones en marcha.

La investigación deberá determinar quién autorizó la reanudación de la circulación, qué información estaba disponible sobre la posición de los trenes y si existieron oportunidades de corregir las instrucciones antes de la colisión.

Por ahora, Puente reconoce que había tiempo para actuar, pero asegura desconocer por qué no se hizo. Una de las principales preguntas que quedan abiertas tras la tragedia de Urda.