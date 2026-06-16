¿Te pueden multar por tener un perro en la terraza? Esto es lo que dice la Ley de Bienestar Animal

Llega el verano y es habitual ver a perros y mascotas en terrazas o espacios similares. Sobre este aspecto hace alguna aclaración La Ley de Bienestar Animal que concreta los casos en los que se puede realizar esta práctica y en qué contextos está prohibido y duramente multado.

En los últimos días, a raíz de una publicación de una conocida influencerm, se han difundido mensajes que aseguran que tener un perro en una terraza puede acarrear multas de hasta 200.000 euros. Sin embargo, la realidad es más matizada y la norma no prohíbe que los animales estén puntualmente en estos espacios.

Lo que establece la Ley 7/2023 es la prohibición de "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos". Es decir, la infracción no se refiere a que el animal salga o permanezca ocasionalmente en una terraza, sino a que estos lugares se conviertan en su espacio habitual de estancia.

La norma busca evitar situaciones en las que los animales permanezcan de forma continuada en espacios que no garantizan adecuadamente su bienestar, aislamiento frente a las inclemencias meteorológicas o una correcta convivencia con las personas.

Animales en terrazas | OC

¿De cuánto son las multas?

Aunque la ley contempla multas de hasta 200.000 euros, estas están reservadas para las infracciones consideradas muy graves.

En el caso de mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, patios o espacios similares, la conducta está tipificada como infracción grave. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros.

Por tanto, la ley no prohíbe que un perro esté en una terraza ni contempla automáticamente multas de 200.000 euros por ello. Lo que sanciona es que estos espacios se conviertan de forma habitual en el lugar donde vive el animal, en condiciones incompatibles con su bienestar.