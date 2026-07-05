MONARQUÍA BRITÁNICA

El príncipe Harry no viajará acompañado de Meghan y sus hijos en su próximo viaje a Londres esta semana

El hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido ha confirmado que no volará en compañía de su familia al no tener garantizada la seguridad policial.

El príncipe Harry confiesa que quiere reconciliarse con el resto de la familia real británica: "No tiene sentido seguir peleando más"

María Baraza | Agencias

Madrid |

El príncipe Harry y Meghan Markel no volverán a trabajar para la Casa Real británica
El príncipe Harry y Meghan Markel no volverán a trabajar para la Casa Real británica | Agencia EFE

El príncipe Harry, el hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido, ha confirmado que no viajará acompañado por su esposa, Meghan Markle, ni por sus dos hijos, Archie y Lilibet, a Londres la próxima semana como estaba previsto. Esto se debe, como han informado medios británicos, al no tener garantizada la seguridad policial, ya que el comité RAVEC (el organismo de protección de la realeza) le denegó la solicitud de protección oficial financiada con fondos públicos.

Henry había planeado que su familia lo acompañase en su viaje de cinco días a Reino Unido por compromisos públicos en la capital. Unos compromisos vinculados a la cuenta atrás para los Juegos Invictus de Birmingham 2027, además de encuentros con organizaciones benéficas que apoya. Finalmente, Henry llegará a Londres solo pese a que el equipo de seguridad del príncipe sigue "explorando todas las opciones posibles" para que su familia se una a la visita.

Archie y Lilibet, sin contacto con el Rey

El rey Carlos III invitó a su hijo y a su familia el mes pasado a hospedarse en una residencia real durante la visita. Este desplazamiento supondría la primera visita conjunta de la familia del príncipe en más de cuatro años.

En ocasiones, Harry ha expresado su deseo de que sus hijos conozcan mejor el Reino Unido y vean a su abuelo, con el que no se encuentran desde 2022. En el caso del propio Harry, la última vez que se vio con su padre fue en septiembre de 2025 en una breve reunión en el palacio de Clarence House en Londres.

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