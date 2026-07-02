La policía alerta de la estafa de la mascota perdida: "Juegan con tu desesperación"

La Policía Nacional ha lanzado una seria advertencia sobre una nueva y cruel modalidad de estafa que tiene como objetivo a personas que buscan desesperadamente a sus mascotas.

Los delincuentes rastrean las redes sociales y los carteles pegados en las calles en busca de anuncios de perros o gatos perdidos donde los propietarios faciliten un número de teléfono de contacto. Una vez localizado el objetivo, los estafadores llaman o escriben a los dueños asegurando que han encontrado al animal, dando inicio al engaño.

Para conseguir que la víctima confíe plenamente en ellos, los criminales envían fotografías o vídeos falsos creados mediante herramientas de inteligencia artificial, los cuales elaboran a partir de la única imagen disponible en el anuncio original. El éxito de este tipo de fraudes se basa en la manipulación del estado psicológico de los dueños, cuya angustia y afecto los vuelve sumamente vulnerables ante las extorsiones

Cuando logran convencer al propietario de que la mascota está en su poder, comienzan a exigir transferencias de dinero bajo diferentes excusas, como supuestos costes de transporte, antes de realizar una entrega que nunca llegará a producirse.

Las autoridades insisten en que jamás se debe realizar un desembolso económico sin antes corroborar de forma presencial que la mascota está a salvo, sugiriendo además mantener a buen resguardo ciertos rasgos particulares del animal al publicar su desaparición para usarlos como método de verificación ante posibles llamadas falsas. Debido a que las herramientas de edición generativa logran modificar entornos y fondos manteniendo la fisonomía exacta del animal, las representaciones visuales resultan sumamente convincentes.

En caso de enfrentarse a una sospecha de este calibre, resulta fundamental conservar todos los registros posibles, como capturas de pantalla, mensajes de texto y los números telefónicos utilizados por los extorsionadores, ya que estos datos facilitan la posterior investigación de las fuerzas de seguridad. Además de acudir a la policía, se aconseja reportar los perfiles fraudulentos en las plataformas digitales correspondientes para proceder a su eliminación y difundir la experiencia en comunidades de propietarios de animales.

De este modo, no solo se frena el alcance de estas redes delictivas en el entorno vecinal, sino que se previene que otras personas en situaciones de vulnerabilidad emocional terminen entregando su dinero a los estafadores.

Ante esta situación, la Policía Nacional advierte: "Si te exigen dinero para devolverte a tu animal, no cedas, y denuncia".