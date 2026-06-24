Las playas españolas amanecen con toneladas de basura tras San Juan: los ayuntamientos activan dispositivos de limpieza

Hogueras y música forman parte de una de las tradiciones más populares del calendario español, sobre todo, en los municipios de costa. La noche de San Juan reúne a miles de personas en las playas de toda España, especialmente en ciudades como Alicante, A Coruña, Sant Joan de Ciutadella (Menorca), Málaga o Barcelona. Sin embargo, cuando termina la fiesta las playas muestran otra cara: toneladas de residuos repartidos por la arena que obligan a los ayuntamientos a desplegar dispositivos de limpieza para recuperar la normalidad en las playas.

Aunque la cifra de basura varíe cada año, las autoridades de gran parte del país han destacado el compromiso ciudadano; sin embargo, los operativos de limpieza han debido retirar toneladas de desechos en tiempo récord. Como ejemplo, solo en A Coruña, una de las ciudades de España donde más multitudinaria es la noche de San Juan con alrededor de 200.000 personas, se han retirado casi 23 toneladas de residuos.

Basura, vidrio y restos de comida: el desafío de los ayuntamientos en San Juan

La escena se repite cada 24 de junio en numerosos puntos de las costas españolas. Aunque, volviendo a A Coruña, este ha sido uno de los años más limpios en la localidad gallega y la ciudadanía ha estado más concienciada con la limpieza. Pero, no obstante, la imagen posterior a una de las noches más esperadas ha sido la de la arena cubierta de envases y vidrio.

En Málaga, por su parte, los dispositivos de limpieza con más de 200 operarios que han trabajado desde esta madrugada para retirar las toneladas de residuos con el objetivo de que las playas estuviesen en condiciones a primera hora de la mañana para los bañistas.

Operarios del servicio de limpieza municipal | Europa Press

Por parte de la localidad de San Juan (Alicante), la prohibición de hacer hogueras en la playa no ha impedido que las personas acudan a las playas, con la consiguiente basura en las playas alicantinas. Los equipos de limpieza también han tenido que actuar desde primera hora de la mañana para devolver la normalidad a las arenas.

Estos municipios costeros no son los únicos, pero sí algunos donde la imagen se repite cada año tras la multitudinaria celebración en las playas. Una 'carrera nocturna' para retirar miles residuos antes de que los bañistas amanezcan.