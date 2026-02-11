La plataforma Nofumadores denuncia a Rosalía y Soy una Pringada por fumar durante la grabación de una entrevista

La plataforma Nofumadores.org ha denunciado ante el Ministerio de Sanidad a la cantante Rosalía y a la creadora de contenido Soy una Pringada por fumar durante la grabación de una entrevista en el pódcast 'Special People Club', que se distribuye en Podimo. Según la entidad, este hecho supone una infracción de la Ley Antitabaco.

Durante la entrevista, Rosalía empieza a fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado e invita a Soy una Pringada a compartirlo, por lo que ambas fuman delante de las cámaras. De hecho, la segunda afirma que le gusta "hablar a caladas". Además, aunque ahora el cigarrillo aparece pixelado, en la primera versión de la entrevista se veía hasta la marca del producto.

Triple vulneración de la normativa

Según la denuncia que ha presentado la plataforma ante la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, esto supone una triple vulneración de la normativa actual sobre el tabaco.

Primero, porque fumar dentro de un espacio interior cerrado entra en la categoría de centro de trabajo -y más teniendo en cuenta que es el lugar de grabación de la entrevista-. Segundo, porque infringe el artículo 9 de la Ley Antitabaco, que prohíbe que en los medios de comunicación los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren, directa o indirectamente, marcas de tabaco.

En tercer lugar, se incumple lo previsto en el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, por el que se prohíbe toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos en plataformas digitales.

Según ha informado Europa Press, en la denuncia también se hace referencia a que Rosalía ha mostrado en numerosas ocasiones contenido en sus redes sociales fumando. "Es claramente una violación de la normativa vigente que prohíbe la promoción y publicidad de productos de tabaco en medios de comunicación audiovisuales y redes sociales", asegura el escrito.

Multas y sanciones

Según las normativas que regulan el tabaco en España, Rosalía y Soy una Pringada podrían enfrentarse a elevadas multas. La Ley Antitabaco establece que las infracciones leves conllevarán una multa de 30 a 600 euros; las graves, desde 601 hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 hasta 600.000 euros.

Por su parte, la Ley 13/2022 General de Comunicación es la que regula la promoción de productos de tabaco en medios de comunicación y contenidos difundidos por internet, incluidas plataformas digitales o servicios bajo demanda. En la ley, además, se especifica la prohibición de exhibir marcas en series, programas y formatos de entretenimiento. Si las autoridades consideran que se ha violado esta ley, la multa podría ser de hasta 600.000 euros.

Ya denunciaron a Rosalía En 2024

En un principio, el cigarrillo y la cajetilla de tabaco aparecían sin tapar. Sin embargo, tras la difusión y posterior reacción de la gente en redes sociales, Podimo retiró el contenido y, al volverlo a subir, el cigarrillo aparece pixelado. Sin embargo, para Nofumadores esto no es suficiente, porque "el acto de fumar se sigue verbalizando explícitamente y el humo continúa siendo visible durante la escena".

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, ha denunciado que, aunque se pixele el cigarrillo "el consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima", y que una persona "con millones de seguidores" está promocionando el tabaco en un formato "dirigido a audiencias jóvenes".

La organización también ha recordado que en diciembre de 2024 ya presentó una denuncia contra la cantante porque en sus redes sociales mostró una conocida marca de tabaco. Por lo que "la reiteración" del comportamiento aumenta "la responsabilidad social de la artista", ha añadido la presidenta.