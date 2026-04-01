Un plan diferente de Semana Santa en Madrid: IKONO, el recorrido inmersivo inspirado en Japón

Con la llegada de la Semana Santa, muchos se preguntan qué hacer sin salir de la ciudad. Por eso, frente a propuestas tradicionales, IKONO se ha convertido en una alternativa cultural y de ocio que sale fuera de lo habitual. No es un museo al uso ni tampoco una exposición convencional, sino un recorrido inmersivo donde el visitante deja de ser espectador para convertirse en protagonista.

Con más de 10 experiencias inmersivas, IKONO se presenta como una alternativa divertida y apta para toda la familia; también para los más jóvenes. Este proyecto cuenta ya con siete espacios repartidos por toda Europa: Madrid, Barcelona, Roma, Viena, Budapest, Copenhague y Berlín. Todos ellos ofrecen espacios interactivos donde la realidad se distorsiona para dar paso a algo mucho mejor: el lugar donde los sentidos cobran vida.

Un viaje sensorial inspirado en Japón

La historia de IKONO tiene su origen en un viaje a Japón. Uno de sus fundadores quedó fascinado por el Bosque de Bambú de Arashiyama: sus sonidos, la luz filtrándose entre los árboles y la atmósfera envolvente hicieron de aquella experiencia el punto de partida de un proyecto que ya se ha convertido en referencia.

Sala de camuflaje en IKONO Barcelona | IKONO

Todo lo que puedes hacer en IKONO

Cada espacio está pensado para sorprender y activar los sentidos, por lo que el recorrido se desarrolla por pequeños universos diferentes. En todos podrás adentrarte en salas sensoriales multicolores donde la luz, el color y las formas parecen tener vida propia.

También cuenta con ese atractivo para los más jóvenes con instalaciones interactivas que invitan a tocar, jugar y crear recuerdos especiales. Podrán disfrutar de experiencias que fusionan arte y diversión para que la experiencia sea más enriquecedora, como piscinas de bolas gigantes, ambientes de luz negra o pasajes de neones futuristas.

Los más pequeños tienen también su espacio, porque IKONO se adapta a todo tipo de público y por eso es un plan ideal para familias con niños. Pero también para parejas, que podrán compartir una experiencia diferente en entornos visualmente impactantes, o incluso para grupos de amigos que buscan algo más original y divertido.

Sala en IKONO Madrid | IKONO

C. Tangana o Lola Flores

El recorrido también cuenta con la firma de artistas contemporáneos que aportan su visión particular, como el español Ricardo Cavolo, que reinterpreta La Última Cena con figuras icónicas como C. Tangana o Lola Flores, mientras que el japonés Shintaro Akatsu crea ambientes envolventes basados en la luz y la geometría que invitan a la calma. A ellos se suman propuestas como la de H115 Studio, donde la luz y el movimiento se combinan a la perfección, o la de Giulia Tomasello, que apuesta por una experiencia más introspectiva y sensorial.

En un momento como la Semana Santa, donde muchos buscan desconectar sin viajar, IKONO ofrece justo eso: una alternativa que combina creatividad, juego y emoción, y que permite, durante un rato, viajar a otros mundos sin necesidad de moverse.