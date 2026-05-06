Pere Navarro sólo ve "ventajas" en la baliza v16 y se muestra tajante: "No hay marcha atrás"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha defendido que con la baliza V16 (el nuevo método de señalización de emergencias y averías) todo son "ventajas". Navarro ha advertido que este sistema, que sustituye desde el pasado 1 de enero a los triángulos de emergencia, "ha venido para quedarse y no hay marcha atrás".

Pere Navarro lo ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial' en A Coruña, que, además, ha sentenciado que con la V16 "no hay que bajar del coche, tiene luz, algo que no tenían los triángulos". Básicamente, la misma función que los clásicos triángulos: indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada. Ha recalcado además que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio de cara a "evitar atropellos".

Pere Navarro alerta: "Uno de cada diez fallecidos en carretera es peatón"

En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España. Ha apelado además a hacer una reflexión para reducir la cifra. "Somos el país de Europa que más camina", ha indicado Navarro para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello". "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha asegurado el director de la DGT, aunque ha aludido al esfuerzo de los ayuntamientos en materia de movilidad.

Este dispositivo se trata de una baliza dotada de conectividad, que habilita su conexión con la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la situación en esa vía. Además, es capaz de emitir una luz de alta intensidad de forma intermitente y continua durante, al menos, 30 minutos.