El papa León XIV lanza un mensaje sobre los menores migrantes: "Hay que proteger su dignidad y sus derechos"

El papa León XIV ha reclamado a las instituciones públicas y privadas que sitúen en el centro la protección y la dignidad de cada niño y adolescente migrante. El Pontífice pide promover la reunificación familiar y evitar los traumas derivados de la separación de las repatriaciones, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

"Es urgente un cambio de perspectiva: hay que desplazar el eje del debate de la mera gestión de los flujos migratorios a la protección plena e inmediata de los derechos humanos", sostiene León XIV. El Papa reclama una respuesta coordinada, solidaria y eficaz que garantice protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.

Los menores, los más vulnerables de los flujos migratorios

El Pontífice, que ha dedicado este año su mensaje a los menores migrantes, advierte que son "los más vulnerables dentro de los flujos migratorios mundiales". Su sufrimiento, explica, no se limita al desplazamiento.

León XIV recuerda que hay niños muy pequeños que han perdido a sus padres, hermanos, hermanas y amigos y que han sido testigos de episodios de violencia. Otros permanecen separados durante largos periodos de tiempo de sus familiares mientras que intentan reunirse con ellos y viven la angustia de la distancia.

También alerta de los menores que afrontan el viaje junto a sus padres, expuestos a condiciones extremas y traumáticas, y de aquellos que son separados de sus progenitores como consecuencia de las repatriaciones.

El Papa denuncia además las distintas formas de violencia que sufren los menores migrantes como "las muertes a lo largo de las rutas migratorias, la trata y la explotación, el reclutamiento de menores para su participación en conflictos armados, la violencia sexual, los matrimonios forzados y las atrocidades sufridas o presenciadas durante el trayecto".

El Pontífice insiste en que "no es una cuestión de cifras ni de estadísticas" y que, ante cada menor migrante, es necesario "realizar un acto de humanidad y de fe". Por ello, reclama actuar también en los países de origen para eliminar las causas que obligan a los menores a huir y pide ofrecer protección y acogida tanto en los países de tránsito como en los de llegada.

El Papa pide proteger e integrar a los menores

León XIV invita a reconocer al niño "en su dignidad, aún antes que en su condición de migrante" y a proteger sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la educación y a unas condiciones de vida que le permitan desarrollarse plenamente.

Asimismo, considera fundamental "prevenir la soledad, el aislamiento y el rechazo" que puedan afectar a los menores migrantes y también a los hijos de los emigrantes. Para ello, apuesta por favorecer espacios de encuentro e integración entre los jóvenes del territorio y los jóvenes inmigrantes.

También pide a los representantes de las distintas religiones "crear espacios en los que cada niña y cada niño sean respetados y valorados en sus respectivas identidades culturales, previniendo así el riesgo de radicalización por parte de grupos extremistas".