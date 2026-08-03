Pánico en una discoteca de Alcorcón: seis hospitalizados tras una intoxicación por gas pimienta

Una noche de ocio nocturno en la localidad madrileña de Alcorcón terminó en desalojo durante la madrugada del pasado domingo. Un total de nueve personas requirieron atención médica urgente tras resultar intoxicadas por la inhalación de gas pimienta en el interior de la sala Jowke, uno de los locales de ocio más conocidos del municipio.

La rápida propagación del compuesto químico en un espacio cerrado obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia para evacuar el recinto y atender a las víctimas afectadas en las inmediaciones del establecimiento.

El balance de los servicios de asistencia médica determinó el traslado de seis de los afectados al Hospital Universitario Fundación Alcorcón debido a severas dificultades respiratorias y a la necesidad de una valoración facultativa más específica.

Entre los ingresados, un varón permanece con pronóstico reservado tras tener que ser evacuado de urgencia en una UVI móvil por su compromiso respiratorio. Otros dos hombres fueron trasladados en ambulancias con cuadros agudos, mientras que los tres restantes recibieron el alta tras ser estabilizados.

Los motivos por los cuales se activó el bote de gas pimienta en mitad de la pista de baile están siendo minuciosamente investigados por el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes procedieron a la detención del presunto autor de los hechos poco después del incidente.

En el complejo despliegue de seguridad y asistencia sanitaria colaboraron activamente dotaciones de la Policía Municipal de Alcorcón y efectivos de Protección Civil, quienes coordinaron la salida ordenada de los clientes y facilitaron el acceso de los recursos médicos a la zona.