Paco Marhuenda, tras el plantón de España a Eurovisión: “RTVE está llegando al nivel denigrante más grande de su historia”

RTVE ha anunciado la retirada de España de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en la Asamblea General para que Israel pueda participar en la próxima edición. Debido a esta decisión de la UER, España, junto a Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, también han anunciado su salida del festival que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo. Además, la cadena pública ha anunciado que no solo no acudirán al concurso, sino que tampoco retransmitirán las semifinales ni la final.

Ahora, tras RTVE pedir a la UER que se examine la participación de Israel, la corporación ha confirmado en un comunicado que esta petición acrecienta la desconfianza de la televisión española en la organización del festival y confirma las presiones políticas por parte de los españoles. Por ello, en la tertulia de Más de Uno, presentado por Carlos Alsina, han comentado esta cuestión. En concreto, el periodista Paco Marhuenda, que ha afirmado que el nivel de RTVE está llegando a su punto más "denigrante".

"Lo que tenemos ahora es el nodo"

El director del periódico La Razón ha afirmado en la tertulia de Onda Cero que el presidente de RTVE "hace el ridículo" al tomar la decisión de retirar a España del certamen. "Me imaginaba que sería más listo y pasaría de puntillas con este tema", ha reconocido Marhuenda.

El periodista ha comparado al actual presidente de RTVE con el nombrado en 2007, Luis Fernández, quien, según Marhuenda, "no estaba dispuesto a ser un vasallo de la Moncloa". "Lo que tenemos ahora es el nodo", ha declarado el director de La Razón. Además, sobre la decisión de que España no participe en el certamen, ha afirmado que, en este caso, la ideología se pone por delante de la información.

El periodista ha concluido su intervención sobre este asunto en el programa de Onda Cero con que la guerra de Gaza puede parecer un "horror", pero que una cadena pública no debería, insiste, ser un vasallo al servicio del "sanchismo".