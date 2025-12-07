Ozempic de segunda mano: un experto advierte de la peligrosa tendencia para quienes quieren "perder unos kilitos"

El consumo de medicamentos para perder peso ha aumentado. Son muchos los países en los que se ha puesto 'de moda' este tipo de fármaco para luchar contra la obesidad. Pero, el problema viene cuando esta tendencia se convierte en un fenómeno social y, más que tratar un problema, incita a seguir unos patrones estéticos que derivan en alteraciones médicas.

Este fenómeno, más común de lo que se cree, puede generar anomalías. En el programa Julia en la Onda de Onda Cero, presentado por Julia Otero, han analizado este hecho, donde además han contado con el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Diego Bellido. En el programa han señalado además lo que hace la gente por conseguir estos fármacos, ya que muchos optan por ahorrarse dinero y adquirirlo en lugares donde es más barato o, incluso, de segunda mano.

Compra-venta de fármacos

Estos medicamentos, útiles para la salud de los que padecen obesidad, son difíciles de financiar en España. Esto lo ha manifestado previamente el Ministerio de Sanidad, que ha anunciado que no hay presupuesto para reducir los costes de estos fármacos. Es por eso que, aquellos que quieren ahorrar dinero a la hora de adquirirlo, acuden al mercado donde su venta es más barata. Un ejemplo donde están más asequibles, como ha explicado Diego Bellido, es Gibraltar, ya que en Inglaterra, estos medicamentos tienen un precio muy inferior al de España.

Pero, uno de los métodos para conseguir este remedio para la obesidad es a través de páginas de compra-venta, mercados de segunda mano o, incluso, contactando con supuestos distribuidores en redes sociales. En el programa de Julia Otero recuerdan algo evidente: no se deben adquirir medicamentos a través de estos canales. "Para empezar, porque es ilegal y, para seguir, porque tú no sabes cómo ha sido conservado ese medicamento", señalan en Julia en la Onda.

Estos fármacos requieren condiciones estrictas de almacenamiento y, al comprarlos por vías ilegales, no solo no se garantiza su eficacia, sino que se multiplican los riesgos para la salud de quien lo utiliza.

Tal como explican en Julia en la Onda, hay que tener en cuenta que estos medicamentos no se deben emplear para perder "unos kilitos", ya que al consumirlos sin una necesidad médica clara se pone en riesgo la salud de quien hace uso del fármaco. De hecho, lo único que sí se asegura es la posibilidad de sufrir problemas médicos graves, hasta el punto de convertirse en una situación de emergencia.