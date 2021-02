La opinión de Fernando Simón sobre la polémica boda en el casino de Madrid

El director del CCAES, Fernando Simón, ha afeado la celebración de una boda en el Casino de Madrid este fin de semana con un gran número de invitados que no llevaban mascarilla ni guardaban la distancia social pese a estar en interiores.

"No tiene ningún sentido que sigamos insistiendo en algo que todos sabemos. Quien no cumple las normas de prevención sabe que no las está cumpliendo. Puedo entender que estamos en el ámbito de una boda, la gente está feliz, el amor fluye... y se pueden relajar algunas medidas, pero hay que ser consciente de los riesgos a los que exponemos a todos", ha lamentado en rueda de prensa.

Como consecuencia al polémico evento, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación y ha dado traslado de la misma a la Policía Municipal "para que realicen las actuaciones necesarias de investigación para comprobar lo sucedido sobre el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus".

En este sentido, Simón ha pedido a la población que respete las normas en plena tercera ola de la pandemia. "Tenemos que ser conscientes de que una gran parte del control de la pandemia depende de cada uno de nosotros. Si queremos que las autoridades relajen algunas medidas tenemos que aplicar mejor las que dependen de cada uno de nosotros", ha remachado.

"Todo el territorio español está en riesgo máximo"

En una jornada en la que Sanidad ha notificado 47.095 nuevos positivos de covid desde el viernes y 909 muertes más frente a las 762 que se contabilizaron el lunes pasado, Simón también ha reiterado que se confirma el descenso de la pandemia, pero ha advertido de que "es peligroso pensar que estamos en niveles de riesgo bajo", porque "estamos en riesgo muy alto", excepto en Canarias.

"Todo el territorio español está en nivel de riesgo máximo y no podemos bajar en absoluto la guardia hasta que no estemos en niveles de transmisión muy inferiores a lo de ahora", ha alertado, mientras considera que "es previsible que se mantenga" la tendencia descendente de los contagios de covid.

Casos de las variantes de Covid en España

Fernando Simón ha explicado que se han notificado 479 casos confirmados de la variante británica en nuestro país, así como dos casos de la variante sudafricana y uno de la brasileña. En este sentido, el director del CCAES ha dicho que es posible una cuarta ola si las otras cepas ocupan espacio en el territorio nacional, donde de momento hay alta prevalencia de la británica en algunos territorios pequeños.

Una presión hospitalaria "enorme"

Según Simón, el impacto de la alta transmisión se observa sobre todo en las UCI, con una presión media nacional del 43 %, que en algunas comunidades supera el 50 %, lo que sigue obligando a muchos hospitales a mantener la reprogramación de la actividad sanitaria, lo que ha calificado de gran problema.

También considera el epidemiólogo que el número de fallecidos sigue siendo "importante" y ha augurado que se verá "un descenso claro hasta probablemente a final de esta semana, si conseguimos observarla y si se mantiene la evolución".