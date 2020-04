La OCDE corrige sus cifras y sitúa a España por debajo de la media en los test realizados

La OCDE ha corregido las cifras que tenía sobre España en realización de test PCR , de forma que nuestro país ya no está el octavo en la lista, sino el décimo séptimo, por debajo de la media.

En un comunicado, la OCDE ha lamentado "la confusión creada en una cuestión sensible por un debate sobre cuestiones metodológicas" y publicó una nueva tabla comparativa con los datos actualizados de los 36 Estados de la organización tomados de la plataforma Our World in Data (OWID), de la Universidad de Oxford.

España queda relegada a la décimo séptima posición con 22,3 test por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de 23,1 y de los países que lideran la lista como Islandia (135), Luxemburgo (64,6) o Italia (29,7).

Además, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado hoy que España envió a la OCDE los datos de las pruebas de diagnóstico desglosadas por PCR y test serológicos y que ésta los utilizó "como consideró".

El Ministerio de Sanidad pidió aclaraciones a esta organización sobre cómo recoge del resto de los países los datos de los test de coronavirus, a raíz de las críticas que recibió, entre ellas del PP, tras conocerse el informe.

