El obispo de Canarias, contundente contra los que critican el trato a los inmigrantes: "Habría que meterlos cinco días en un cayuco"

En el contexto previo a la visita del papa León XIV a las Islas Canarias, se ha celebrado durante la mañana de este miércoles la 129ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el objetivo de analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a esta fecha tan señalada.

Durante este encuentro informativo, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ha abordado este asunto afirmando que "habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente. Si se quiere ser cristiano y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos".

Mazuelos ha sido contundente respecto a lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa, opinando que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan", y que apoyen la acogida de personas migrantes.

En esta Asamblea Plenaria también ha participado el Obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien ha destacado que las Islas son la frontera sur de Europa y punto de llegada de la migración del continente africano. Ha reconocido que "a veces la realidad" los supera, como ocurre con el caso de El Hierro, una isla de 9.000 habitantes que el año pasado "recibió a más de 25.000 personas a través del muelle de La Restinga".

De acuerdo con la regularización, pero no tanto en su forma

Respecto a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, se han mostrado de acuerdo con su contenido, aunque afirman que "se puede debatir sobre la forma". Además, han incidido en que esta regularización "no está vinculada a la visita del papa", sino que "tiene una historia muy larga" que arranca de una iniciativa legislativa popular.

También han incidido en que la Iglesia canaria va a trasladarle al Papa su preocupación sobre el asunto de la migración, pero que "no va a venir a Canarias a coger el palo de la migración y pegar políticamente a uno y a otro".

Los obispos no han avanzado ningún acto de la agenda del Papa en Canarias

Respecto a la esperada llegada del papa León XIV a las Islas Canarias, ninguno de los dos obispos ha decidido avanzar ningún acto no confirmado, aunque han podido adelantar que los "testimonios de migrantes serán fundamentales".

Acerca de si León XIV cumplirá el sueño del papa Francisco de visitar El Hierro, han declarado que aunque "no es imposible, es altamente difícil".

Ambos han agradecido el apoyo de "mucha gente con muchas ganas de colaborar, porque es un evento muy importante que requiere una gran preparación", y han indicado la intención del Gobierno insular de dar una subvención de un millón de euros, mientras que la de los cabildos será de medio millón.