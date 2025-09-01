nuevo horario de mercadona

El nuevo horario de Mercadona a partir de septiembre en todos sus supermercados

ondacero.es

Madrid |

Edificio de Mercadona. Foto de archivo
Edificio de Mercadona. Foto de archivo | EUROPA PRESS

A partir de este lunes 1 de septiembre, los horarios de Mercadona vuelven a la normalidad en todos sus supermercados tras poner fin a la campaña especial de verano, en la que en algunas zonas de mayor afluencia turística se amplió su servicio para dar una mayor cobertura.

Durante los meses de verano, la cadena de supermercados liderada por Juan Roig implementó horarios ampliados en más de 300 establecimientos por todo el país, ubicados en puntos de gran afluencia turística, como Baleares, Galicia, Andalucía, Cataluña o Canarias.

Nuevo horario a partir de septiembre

Una vez que la vuelta a la rutina ha llegado para la gran parte de españoles, Mercadona vuelve a su servicio habitual de lunes a sábado, con horario de 09:00 a 21:30 horas. En consecuencia, se elimina la apertura dominical y festivos, adoptada en el periodo estival en algunos puntos determinados del país.

En cualquier caso, puede haber excepciones en algunas tiendas, por lo que lo ideal es consultar el buscador de supermercados de Mercadona para un resultado exacto y preciso. Este permite realizar una búsqueda por municipio, código postal o dirección.

Esta medida marca, además del fin de las vacaciones, el compromiso de la empresa con sus empleados de cara a su política interna de conciliación laboral, priorizando el bienestar de sus trabajadores y ofreciendo así un mejor servicio a los clientes.

