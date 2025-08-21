La nueva vida de Adrián Rodríguez: El actor de 'Los Serrano' habla de su lucha contra las adicciones desde su retiro en Cádiz

Adrián Rodríguez, uno de los rostros de la televisión de los 2000, que logró cautivar a millones de espectadores gracias a su participación en series como 'Los Serrano' o 'Física o Química'. Muchas veces la gente ignora todo lo que hay detrás de la fama y el reconocimiento al más alto nivel que se obtienen a tan corta edad, pueden pasar factura.

Esto es lo que le paso al joven actor, el cual entró en una vorágine de fiesta, alcohol y drogas, lo que le ha mantenido fuera del ojo público durante un largo tiempo. Esta situación sumada a la depresión en la que cayó tras su participación en Supervivientes en 2018, hizo que el actor tocase fondo. Además, las deudas que tenía le obligaron a vender sus propiedades y abrirse un perfil en la plataforma para adultos OnlyFans para tratar de sufragar sus deudas.

Ahora, su vida ha dado un cambio radical. Tras alejarse del ojo público y recurrir a ayuda profesional para tratar sus problemas con las adicciones, a las que él mismo describe como "una enfermedad", el actor catalán ha reaparecido esta semana en sus redes sociales para anunciar la última hora sobre su recuperación.

Un cambio radical

"Me encuentro bastante bien", comenzó diciendo el catalán en un vídeo, publicado en TikTok, en el que, mientras recorre las calles de Chiclana de la Frontera, relata su favorable evolución a lo largo de los últimos meses. "Sigo en tratamiento, pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación. Poco a poco", indicó.

Aunque admite que se encuentra en medio de su largo y complejo proceso de recuperación, el actor de 'El chiringuito de Pepe' ha abierto esta cuenta de TikTok para ir mostrando todos los pasos que da hasta recuperarse por completo de sus problemas de salud, además que también anima a todas aquellas personas que se encuentran en su situación y familiares cercanos de estas personas a pedirle ayuda.

Para ello, Rodríguez se ha trasladado a la localidad gaditana de Chiclana, donde, además de recibir su tratamiento correspondiente, pretende brindar su apoyo desde la clínica especializada en adicciones en la que trabaja a día de hoy, acompañado de un gran equipo de profesionales. "La verdad es que aquí se vive muy bien y tranquilo", explicó.