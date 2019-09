Una nueva rotura en la mota del Segura en Almoradí provoca la salida de aguas y obliga a evacuar Heredades

Una nueva rotura en la mota del río Segura en la localidad alicantina de Almoradí ha provocado este domingo la salida de las aguas y ha obligado a evacuar la pedanía de Heredades, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Segura.

El Ayuntamiento ha detallado que la nueva rotura afecta a una zona aguas abajo del puente del río, en la margen izquierda, pero "no parece que vaya a afectar de manera importante al término". No obstante, ha indicado que por seguridad se está evacuando a los vecinos de Las Heredades hacia Rojales, ya que el albergue habilitado no tiene más capacidad. Cruz Roja, Protección Civil, la UME, Guardia Civil, Bomberos y Policía Local actúan sobre el terreno.

La localidad de Almoradí, en la comarca alicantina de la Vega Baja, quedó aislada tras verse bloqueados todos sus accesos por una rotura en la mota del río Segura producida el viernes que los ha anegado. La Confederación Hidrográfica avanzó este sábado que los trabajos re reparación estaban casi terminados.