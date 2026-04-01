Nacho Vidal, condenado a tres años de cárcel por tráfico de "cocaína rosa"

Son varias las polémicas que acumula Nacho Vidal a sus espaldas. Con una dilatada carrera de más de 700 películas como actor de cine para adultos, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a tres años de prisión y al pago de una multa de 5.800 euros por traficar con tusi, también conocido como "cocaína rosa".

Así ha quedado el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del acusado, ejercida por el abogado Emilio Pérez Mora. El actor, que ha reconocido los hechos que se le atribuyen, no ingresará en prisión al recomendar el fiscal que se le suspendiera la pena por tiempo de cuatro años, con la condición de no volver a delinquir y con la obligación también de acudir a un curso de rehabilitación, al quedar probada su adicción a las sustancias estupefacientes.

Un extenso currículum

Nacho Vidal, a pesar de haberse retirado en 2019 del cine porno tras ser diagnosticado de artritis reactiva, nunca se ha alejado del foco mediático debido a sus continuas polémicas. Entre los delitos y condenas que le rodean, se encuentra la muerte de un fotógrafo en un ritual con veneno de sapo o la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol, incluso sin carnet de conducir, en varias ocasiones. Ahora se le suma una nueva sentencia en su contra.

Se da la circunstancia de que Nacho Vidal fue condenado recientemente al pago de una multa de 2.160 euros por romper la barrera del parking del Mercado de Russafa de Valencia cuando conducía ebrio y drogado.

Además, aún está pendiente el otro procedimiento por el que se le piden cuatro años de prisión por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del denominado 'rito del sapo bufo'.

Estos hechos por los que se le ha condenado se remontan a febrero de 2025, cuando el actor fue detenido por agentes de Policía Nacional cuando llevaba 103,05 gramos de tusi en la Plaza Xúquer de València. Las drogas que portaba encima habrían alcanzado un valor en el mercado de unos 5.700 euros.