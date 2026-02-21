El Mundial de futbolín llega a Madrid: "A mi hijo le digo que este es el juego de los mayores"

Este fin de semana se disputa en Valdilecha (Madrid) el Mundial de futbolín y desde Radioestadio Noche no hemos querido perder la oportunidad de conocer de primera mano a uno de los representantes de España en la cita, David Gañán, que el pasado año consiguió ganar en la modalidad de individual.

Y es que el futbolín es en España un deporte regulado con más de 150.000 jugadores federados y durante este fin de semana serán más de 200 de hasta 16 nacionalidades diferentes los que pasarán por Valdilecha en busca del título de campeón del mundo.

"Las parejas más fuertes son de Alemania y Austria", destaca Gañán que asegura que será difícil repetir la victoria del año pasado. El campeón ganará un premio de 8.000 euros en "uno de los torneos más divertidos de Europa".

Alemania es uno de los países más fuertes por la gran tradición de juego que existe en los clubes, no tanto en lo social como ocurre en España. "Es un deporte muy considerado allí, siempre han jugado muy bien", explica.

Gañán cuenta también que están llevan años llevando a cabo acciones en colegios para acercar este deporte a los más pequeños. "Es un gran vehículo para trasladar ciertos valores: tesón, esfuerzo, saber ganar y perder... Cada vez hay más niños que juegan y estamos muy contentos (…) A mí hijo le digo que este es el juego de los mayores", reconoce entre risas.