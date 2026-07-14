La multa de la DGT por coger el móvil cuando estás con el coche parado en un semáforo

La tecnología en los vehículos está a la orden del día. Numerosos conductores emplean dispositivos como pantallas integradas o sus propios smartphones al ponerse al volante para diversas funciones, como cambiar la música o indicar el destino en aplicaciones de navegación.

Uno de los momentos más recurrentes para consultar el móvil surge al detenerse ante un semáforo. Es aquí donde asalta una duda frecuente: ¿pueden multarnos por utilizarlo en esta situación?

Sí, la DGT puede multarte por utilizar el móvil en un semáforo

La normativa es tajante al respecto: no se permite el uso del teléfono móvil en ningún momento de la conducción, lo que incluye las paradas ante un semáforo en rojo. La Ley de Tráfico tipifica como infracción grave la utilización del dispositivo "sujetándolo con la mano".

Una conducta que conlleva la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una sanción económica de 200 euros, independientemente de si el vehículo esté parado o en cualquier momento de la conducción.

Cuándo usar el móvil en el coche sin acarrear sanción

Según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), el conductor sigue formando parte activa de la circulación aunque se detenga de forma temporal, una circunstancia que se aplica tanto ante un semáforo en rojo como en mitad de un atasco o retención.

Al no considerarse una parada fuera de la circulación, cualquier uso del terminal en estas situaciones acarreará la penalización económica y la retirada de puntos. Por tanto, para poder manipular el teléfono móvil de forma legal y segura, el vehículo debe estar correctamente estacionado y fuera de la vía.