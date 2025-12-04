Una mujer muere en un accidente y su marido de un infarto al recibir la noticia

El conductor positivo en alcoholemia, presuntamente responsable de la muerte en accidente de tráfico de una mujer en Muíños (Ourense), cuyo marido falleció de un infarto al enterarse, está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio a causa de una imprudencia grave.

Este hombre, al volante de una furgoneta en estado ebrio, que arrojó una tasa 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 en el segundo, también está siendo investigado por conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas, ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 5 de una carretera con buena visibilidad, la OU-1205, a la altura de Porqueirós, cuando el Citroën Saxo que conducía la mujer, vecina de Requiás, en el municipio de Muíños, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo a las 23:00 horas.

El conductor de la camioneta, que invadió el carril contrario, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado leve, según el Instituto Armado.

El marido de la conductora del Saxo, cuando llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte, han detallado a EFE fuentes de Guardia Civil.

La mujer volvia del trabajo

La mujer, de 51 años, que regresaba de su trabajo en una residencia, había quedado atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria su excarcelación en la que intervinieron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

Al extraerla del interior del vehículo, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida, y tampoco la del marido cuando poco antes de medianoche empezó a sentirse indispuesto y sufrió el accidente vascular en el mismo lugar del accidente.

Las maniobras de reanimación, infructuosas, se prolongaron durante un largo tiempo.

El matrimonio tenía un hijo, que quedó en shock al conocer todo el alcance de lo ocurrido.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense instruye diligencias sobre el siniestro.

El conductor de la furgoneta Opel, detenido a las 13.23 horas y vecino de Calvos de Randín, será puesto a disposición del juzgado de Bande en breve, según fuentes judiciales.