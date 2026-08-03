Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir un desmayo antes de la última jornada del festival

Un trabajador de la organización del Arenal Sound ha muerto después de sufrir un desmayo horas antes de la apertura del recinto, en la última jornada del festival que se celebra anualmente en Burriana (Castellón).

Tras el aviso, dos de las unidades médicas presentes en el festival acudieron inmediatamente para asistir al trabajador que, posteriormente, fue trasladado al Hospital La Plana de Vila-Real. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Fuentes de la Guardia Civil y de la propia organización del festival han señalado que, a falta de los trámites correspondientes, todo apunta a que la muerte se produjo por causas naturales.

El Festival lamenta la pérdida del trabajador

A través de un comunicado, la organización del Arenal Sound ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del trabajador. "Lamentamos profundamente su pérdida y nuestros pensamientos están con sus familiares, conocidos y con todos sus compañeros de la organización", ha trasladado el festival.

El incidente se produjo antes de la apertura de puertas, por lo que el desarrollo de la última jornada del evento continuó con normalidad.

El Arenal Sound reunió a miles de asistentes en su edición de 2026

El Arenal Sound es uno de los festivales más multitudinarios de España y cada verano reúne a decenas de miles de asistentes durante varios días de conciertos. En esta edición, el evento volvió a reunir a varios artistas nacionales e internacionales y puso el broche final este domingo.