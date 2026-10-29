Muere la atleta Julieta Gallego en el accidente ferroviario de Urda

La atleta española, Julieta Gallego, de 24 años y saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, es una de las víctimas mortales que dejó el accidente ferroviario ocurrido este martes en la localidad toledana de Urda.

"La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la AD Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)", expresó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, en las que trasladó también su pésame y "todo" su "apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club".

La joven atleta había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. "Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", informó su club.

"Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían. Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint", zanjó la entidad sobre la saltadora.

El balance tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 69 fallecidos. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.