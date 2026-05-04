Muere a los 87 años Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari del modelo del autogobierno vasco, ha muerto a los 87 años en torno a las 16:30 horas en Pamplona a causa de un infarto que habría sufrido por la mañana, tal y como han confirmado fuentes familiares.

Garaikoetxea nació el 2 de junio de 1938 y fue elegido lehendakari en 1980 y reelegido en 1984, aunque un año después fue sustituido por José Antonio Ardanza, en medio de un convulso proceso que culminó con la escisión del PNV. Desde muy joven se afilió al PNV y llegó a la presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB) en 1977.

Impulsor de instituciones como la Ertzaintza y Osakidetza

Precisamente fue candidato del PNV en 1980, en las primeras elecciones autonómicas regidas por el actual Estatuto de Gernika, aprobado un año antes en 1979, por lo que le correspondió iniciar el desarrollo del autogobierno vasco y creó varias instituciones claves del autogobierno como la Ertzaintza, EiTB y Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) y el Concierto Económico.

En 1985, después de discrepancias internas respecto a la ley de territorios históricos, dimitió y abandonó la formación para fundar Eusko Alkartasuna, partido que presidió durante más de una década. Esta formación se integró posteriormente en EH Bildu y, aunque al principio Garaikoetxea respaldó la decisión, en 2017 expresó su apoyo al sector crítico de EA con el fin de evitar que la formación que fundó quedara disuelta en la coalición abertzale.

Primeras condolencias y mensajes de despedida

EH Bildu ha mostrado sus condolencias por la muerte del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, del que ha destacado que ha sido "ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía". En un mensaje en redes sociales, EH Bildu le ha definido como "uno de los principales actores de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía".

También ha enviado sus condolencias el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que le ha recordado en un mensaje en X como un "patriota" que sirvió honorablemente al pueblo vasco.

Por su parte, el actual lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado de Carlos Garaikoetxea su figura como defensor de los derechos humanos y de la justicia social y como "líder en los tiempos más difíciles". Fue el "arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco", ha señalado Pradales en un mensaje en el que le califica también como pragmático, soñador, sensato, valiente, carismático y hombre de equipo. "Y por encima de todo esto, padre y marido", añade.