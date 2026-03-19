Los Mossos encuentran el cuerpo sin vida de Jammy Gracey, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han encontrado el cuerpo sin vida de Jammy Gracey en el puerto olímpico de Barcelona, poniendo fin a varios días de búsqueda tras su desaparición en la ciudad. El joven estadounidense de 20 años había viajado a la capital catalana para visitar a unos amigos.

La policía ha localizado el cadáver en la misma zona donde se centraba el operativo desde el inicio, después de que apareciera su cartera flotando en el mar, un indicio que reforzó la principal hipótesis: que pudiera haber caído al agua. En el dispositivo han participado buzos, helicópteros y unidades marítimas.

Por el momento, la investigación descarta cualquier móvil criminal y apunta a un accidente.

La desaparición de Jimmy Gracey había mantenido en alerta a las autoridades desde la madrugada del martes, cuando el joven se separó de sus amigos tras salir de fiesta en la discoteca Shoko, en la zona de la Vila Olímpica, y no regresó al alojamiento en el que se hospedaba, en la Ronda de Sant Pere.

Durante los días posteriores, los Mossos desplegaron un amplio operativo en el litoral barcelonés, especialmente en el entorno de la playa del Somorrostro y el puerto olímpico. La aparición de su cartera en el agua llevó a centrar la búsqueda en el mar.

La última vez que fue visto llevaba una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena dorada.

¿Dónde fue visto por última vez?

Gracey, natural de Chicago, Illinois, había viajado a Barcelona para reencontrarse con unos amigos. Tras salir de fiesta, el joven no regresó al apartamento turístico en el que se alojaba, lo que llevó a uno de sus acompañantes a denunciar su desaparición.

El padre del joven se desplazó hasta Barcelona para seguir de cerca las labores de búsqueda, en un caso que generó gran preocupación tanto en su entorno como entre las autoridades.

"Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y entregado. Es completamente inusual que no se comunique con su familia y amigos", señaló la familia en un comunicado durante los días en los que permanecía desaparecido.

Además de la cartera, también se localizó su teléfono móvil, aunque este hallazgo no permitió esclarecer lo ocurrido hasta que finalmente se ha producido el hallazgo del cuerpo.