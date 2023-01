Las monedas más valiosas: pueden valer hasta 800.000 euros

¿Te imaginas ganar 800.000 euros solo por vender una moneda? Algunas de las más antiguas tienen un alto valor, aunque todo depende del estado de conservación, de la importancia histórica y de rareza que presenten. No obstante, solo un experto en numismática puede identificar su estimación, y si esta resulta trascendente, podría estar dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero por ellas. Así que es conveniente que registres todos tus bolsillos y cajones porque puedes ser dueño de una reliquia y no saberlo.

A continuación descubre las monedas nacionales y europeas más relevantes para los coleccionistas.

El centén segoviano: la moneda antigua nacional más valiosa

Una de las piezas más caras en el mercado numismático es el centén segoviano. Estas monedas de oro, acuñadas en los talleres del Real Ingenio de Segovia, están consideradas como las más grandes de la historia. Es más, tienen un gran valor porque solo se fabricaron dos tandas (una en 1609 y otra en 1633) con siete monedas respectivamente.

Durante el reinado de Felipe III, el centén segoviano, que equivalía a 100 reales, era una moneda de referencia a nivel mundial y se dice que solo se utilizaba como emblema de reconocimiento a los nobles castellanos.

Gracias a sus peculiares características, entre las que se encuentran un diámetro de 7,15 centímetros y un peso en oro de 359 gramos, se ha convertido en la moneda antigua más importante de España. De hecho, uno de los ejemplares de 1609 fue subastado por 800.000 euros en el año 2009. No obstante, actualmente, los especialistas lo tasan en 2 millones de euros. En la misma sesión también se subastó uno de los cuatro ejemplares de 1633 existentes en el mundo, cuyo precio de salida fue de 500.000 euros.

Como ya te adelantamos en Onda Cero, existen otras monedas españolas valiosas, según la web especializada 'Coleccionistas de Monedas'. Entre ellas: los 20 excelentes de los Reyes Católicos (S. XVI), las onzas de oro coloniales (S. XVII) o los cincuentines de plata (S. XVII).

Pesetas españolas valiosas y su valor

Las pesetas dejaron de ser una moneda legal en España en marzo de 2002. Aún así, muchos quisieron quedarse algunas de recuerdo y no cambiarlas. Es más, según el Banco de España, todavía quedan alrededor de 266.051 millones de monedas antiguas que no se han intercambiado por euros, algo que ya no es posible hacer desde mediados de 2021. De esta manera, aumentan las posibilidades de que tengas una moneda antigua y valiosa por casa.

100 pesetas de 1870: pueden llegar a costar hasta 250.000 euros

100 pesetas de 1871: han llegado a costar más de 160.000 euros

Duro de Alfonso XIII de 1891: puede alcanzar los 20.000 euros

5 pesetas de 1949: pueden costar entre 12.000 y 20.000 euros

2,5 pesetas de 1953: Su precio se dispara hasta los 17.000 euros

Monedas europeas antiguas con un elevado precio

Estos son los precios que alcanzan algunas monedas europeas antiguas en webs especializadas de antigüedades y numismática:

Ducaton - Charles II (Países Bajos, 1698): 462.000 euros

Écu de Calonne (Francia, 1786): 385.000 euros

Écu De Francia De Luis XV (1740): 374.000 euros

Corona de oro - Phillippe VI (Francia, 1340): 184.800 euros