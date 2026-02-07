Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la situación de Rodalies: "Es insostenible"

Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado por las calles del centro de Barcelona para protestar por la degradación del servicio de Rodalies y para reclamar a Adif, Renfe y las administraciones públicas que garanticen un transporte ferroviario digno.

La marcha, convocada por las principales plataformas de usuarios, ha comenzado pasadas las 17:00 horas. Es la segunda manifestación, después de la que ha tenido lugar a mediodía que ha reunido a unas 8.000 personas según el Ayuntamiento y 30.000 según los organizadores y que la había convocado la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema 'Prou! Única via: independència!'

Junqueras o Turull, entre los presentes

La manifestación de la tarde ha sido convocada por entidades como Promoció del Transport Públic; Dignitat a les Vies; Perquè no ens fotin el tren; Salvem l'R2Nord,; Defensem el tren de l'Empordà; Trens i transports dignes Ebre i Priorat; Usuaris Avant Catalunya, entre otras. Ha estado respaldada por 150 entidades y partidos como ERC, Junts, Comuns o la CUP.

En concreto, han asistido a la misma el presidente de ERC, Oriol Junqueras; la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, o el secretario general de Junts, Jordi Turull y los secretarios generales de CCOO y UGT, Belén López y Camil Ros, respectivamente.

El lema de la marcha "Sense trens no hi ha futur" ("Sin trenes no hay futuro") y la cabecera ha estado formada por representantes de las entidades de usuarios de Rodalies. Los participantes, además, han coreado otros como "Llegar a casa no debería ser una lucha", "El transporte no es un lujo" o "Quiero llegar a trabajar".

La situación actual que atraviesa Rodalies es "insostenible"

En la plaza de Sant Jaume, donde ha terminado la convocatoria, los convocantes han leído un manifiesto en el que apuntan a una "falta de inversión sistemática en la infraestructura" y "una mala gobernanza por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos". Han lamentado que "a pesar del incremento de inversiones, los déficits son muy importantes y no se han priorizado correctamente las inversiones".

Manifestantes en Barcelona por la situación de Rodalies | EFE/Alejandro García

A su juicio, la situación actual que atraviesa Rodalies es "insostenible" y por eso han pedido "un cambio de escala en la inversión y un cambio radical en la forma en que se gestiona el sistema ferroviario del país para garantizar un servicio ferroviario digno, seguro, accesible y fiable".