Miguel Ángel Aguilar recuerda la figura de Diego Carcedo: "El alma de reportero le ha acompañado siempre"

Carlos Alsina ha querido dedicar un espacio en Más de uno a la figura del periodista Diego Carcedo, fallecido este domingo a los 86 años. Para recordar su trayectoria, el programa ha contado con el también periodista Miguel Ángel Aguilar, con quien Carcedo compartió años de trabajo.

A lo largo de su carrera, Carcedo fue testigo directo de algunos de los acontecimientos clave del siglo XX. Estuvo presente en la Marcha Verde sobre el Sáhara, en Lisboa durante la Revolución de los Claveles y en El Salvador en plena guerra civil, ejemplos de una vocación marcada por el reporterismo sobre el terreno.

Pese a ocupar responsabilidades de primer nivel al frente de la radio y la televisión públicas españolas, Alsina ha subrayado que su verdadera vocación siempre fue la de reportero. "Ese alma de reportero le ha acompañado absolutamente siempre", ha afirmado Aguilar, quien ha añadido que, cuando le tocó dirigir, "lo hizo con entrega y con acierto". Entre sus principales logros ha destacado la creación de Radio 5 Todo Noticias.

Aguilar también ha resaltado su independencia profesional. Carcedo "nunca pensó que estar en la televisión y la radio pública fuera un privilegio ni que fueran el servicio doméstico del Gobierno de turno", y nunca se prestó a ello.

En su etapa más reciente, continuó en activo al frente de la Asociación de Periodistas Europeos, donde dirigió la sección internacional durante cuatro años, una labor que desempeñó de manera desinteresada.

Un ejemplo del periodismo de inmersión

Alsina lo ha descrito como "alérgico al oropel", destacando su honestidad a la hora de narrar lo que veía. Una forma de entender el oficio que, según Aguilar, se apoyaba en el "periodismo de inmersión", una práctica que consideraba esencial frente a la tendencia actual de cubrir los acontecimientos a distancia.

"La cualidad del periodista como testigo presencial es absolutamente decisiva. Las notas de ambiente no se pueden imaginar", requieren una percepción directa de realidades que no pueden borrarse, ha señalado Aguilar, quien ha definido a Carcedo como un referente para las nuevas generaciones.