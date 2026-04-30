Met Gala 2026: qué es, cuándo se celebra y por qué Jeff Bezos protagoniza la polémica del evento

La cita anual de la moda está a la vuelta de la esquina. El próximo 4 de mayo, como cada primer lunes de mayo, se celebra la Met Gala en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Considerada una de las noches más importantes del año para la industria de la moda, esta gala reúne a artistas, empresarios, figuras públicas y, sobre todo, diseñadores.

Aunque esta noche suele asociarse a vestidos y looks extravagantes, la Met Gala es en realidad un evento de carácter benéfico que organiza el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Su importancia va mucho más allá de las excentricidades de la moda y la prueba es que cada año consigue recaudar cifras desorbitadas.

Esta gala, al contrario que otros años, está envuelta en polémica. El motivo es que el magnate estadounidense Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez Bezos, son los patrocinadores de esta edición. Una decisión que no ha dejado las críticas atrás por parte de diversos grupos de activistas e, incluso, por parte del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Por qué Jeff Bezos ha generado críticas en la Met Gala 2026

Aunque el evento siempre ha contado con el patrocinio de firmas como Apple o TikTok, es la primera vez que un empresario, en este caso Jeff Bezos, lo hace a título personal. Muchos de sus críticos aseguran que esta ceremonia permitirá a Jeff Bezos "limpiar su imagen" en una gala que ya han rebautizado como la "Met Gala de los Bezos".

Los motivos del boicot comienzan en la Gran Manzana, ya que varios grupos de activistas han empapelado la ciudad con carteles que animan a frenar la gala. Además, acusan a Bezos de explotación laboral y de tener vínculos con el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE).

Por su parte, el nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, ya anunció que rechazaba la invitación del evento. Esta decisión, tal como afirmaba Mamdani, surgía con motivo de mantener su postura de "priorizar políticas que hagan la ciudad más asequible en lugar de asistir a citas de la élite financiera".

La cantidad aportada por los Bezos no se ha hecho pública, pero se calcula que han invertido, aproximadamente, más de 200 millones de dólares.

Qué es la Met Gala y por qué se celebra cada año

La gala que celebra la moda nace en 1948 con el objetivo, según lo dicho, de recaudar fondos para el Costume Institute. Este evento anual consigue recaudar cifras astronómicas. Por ejemplo, solo en 2025 la organización alcanzó los 31 millones de dólares. Esta cantidad sirve como principal fuente de financiación, cubriendo, entre otros, la conservación de prendas históricas.

Penélope Cruz en la Gala Met 2024 | Europa Press

El tema de este año, elegido habitualmente por Andrew Bolton, el comisario jefe del Costume Institute, es 'Costume Art', una temática que explora la relación entre cuerpo y arte poniendo el foco en el arte occidental. Conocida como la 'Super Bowl de la moda', ha logrado reunir a la alta sociedad, mostrando en un evento, en ocasiones elitista, la exclusividad de la alta costura y convirtiendo la moda en arte.

Quién acudirá a la Met Gala 2026 y cuánto cuesta asistir al evento

Por el momento, la amenaza de boicot no ha logrado alterar los preparativos del evento. Aunque la lista de asistentes hasta el último momento es una incógnita, la gala suele acoger a aproximadamente 450 invitados. En cuanto a las coanfitrionas de la gala, este 2026 serán Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman.

El mayor de los misterios para el público que sigue la cita anualmente es quién sufraga los costes de cada asistente. La Met Gala dispone de entradas, pero no todo el mundo puede acceder, ya que es la directora general de la revista Vogue, Anna Wintour, quien custodia la lista de invitados. Pese a ello, por lo general, las entradas pueden rondar los 75.000 dólares, un precio que corresponde solo a un cubierto; una mesa entera ascendería a los 300.000 dólares. Aun así, son las casas de moda o los patrocinadores quienes 'apadrinan' a los famosos invitados que, a cambio, lucen los diseños de cada marca, lo cual tiene un impacto masivo de visibilidad, tanto para la marca como para el artista.