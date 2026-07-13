El mensaje de esperanza del padre Maldonado en Más de uno tras el grave incendio de Los Gallardos: "Cuando hay una catástrofe salimos adelante"

Los vecinos de las localidades afectadas por el incendio de Los Gallardos comienzan a recuperar poco a poco la normalidad tras varios días marcados por el fuego que ha arrasado con 7.000 hectáreas. En este contexto, Carlos Alsina ha conversado en el programa Más de uno de Onda Cero con el padre Víctor Manuel Zaldáñez Maldonado, párroco de la comarca, que quiso trasladar un mensaje de esperanza a quienes han visto cómo sus vidas cambiaban en consecuencia del incendio.

Estos últimos días municipios del levante almeriense han estado marcados por cientos de evacuaciones de los vecinos y la pérdida de trece vidas. Aunque el paisaje quedó reducido a cenizas y, como comenta Alsina, el suelo ahora es de "color gris ceniza", el incendio ha sido estabilizado tras más de tres días de trabajo de los equipos de extinción. No obstante, el sacerdote recordó que "la naturaleza y la fuerza de todas las personas que habitamos en España van a seguir adelante". "Estamos con una cierta tristeza pero también con esperanza", ha afirmado el padre Maldonado.

El padre Maldonado: "Vamos a salir adelante, porque somos gente fuerte"

Durante la entrevista, el sacerdote explicó que, en momentos como estos, lo más importante es escuchar a quienes han sufrido la catástrofe. "Algunas veces casi mejor es callar y escuchar, porque ellos tienen más necesidad de hablar, de sacar lo que llevan dentro", ha afirmado el padre Maldonado.

Con un ápice de esperanza, el sacerdote señaló la imagen de una higuera que permanecía verde en medio del terreno arrasado por el incendio y, con este 'símbolo', aseguró que los vecinos también llegarán a recuperarse: "Son gente fuerte, valiente, noble. Aunque ahora está la tristeza, estoy seguro que no tardaremos mucho en volver a tener esa cierta normalidad". "Volveremos a ver todos estos montes verdes", ha concluido el padre Maldonado.