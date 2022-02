Médicos, enfermeros y psicólogos estudian cómo abordar el coronavirus persistente

Médicos de atención primaria, farmacéuticos, enfermeros y psicólogos han impulsado un informe sobre cómo tratar el coronavirus persistente. Algo que según explican, más de un millón de personas en España lo están sufriendo, es decir, al menos el 10 % de los contagiados por covid.

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), con el apoyo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), el Consejo General de Enfermería, el Consejo General de la Psicología de España y la asociación de pacientes Long COVID ACTS, ha elaborado este primer informe, que incluye 27 recomendaciones para tratar los síntomas leves.

La media de edad de personas con covid persistente es de 43 años

Carolina Latorre, la coordinadora estatal de acción política y autonómica del Colectivo Covid Persistente, ha explicado que la media de edad de las personas que padecen el coronavirus de forma persistente es de 43 años. Siendo en su mayoría mujeres, llegando al 80%.

Por su parte, Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), ha anunciado en un comunicado que "la finalidad del documento es dar unas pautas de actuación para poder, en primer lugar, identificar a estos pacientes eficazmente y, en segundo lugar, poder tratarles aliviando sus síntomas y hacer un seguimiento eficaz de su evolución, con el objetivo de mejorar su calidad de vida".

El objetivo es mejorar su calidad de vida

Además, para elaborar este proyecto se ha creado una comisión asesora presidida por Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdSSC), con representantes de farmacéuticos comunitarios, médicos de atención primaria, enfermeras y psicólogos y un miembro de Long COVID ACTS en representación del colectivo estatal de pacientes.

Según Mayol, el síntoma leve es "aquel problema de salud de carácter no grave que no tiene relación alguna con las manifestaciones clínicas de los otros problemas de salud que sufra el paciente, ni con los efectos, deseados o no, de los medicamentos que toma, que no precisan por tanto diagnóstico profesional sanitario preciso y que responden o se alivian con un tratamiento sintomático".

¿Cuáles son los síntomas del covid persistente?

Los principales síntomas del covid persistente según este informe son los siguientes:

Problemas cardiacos : palpitaciones, hipotensión ortostática, hipertensión arterial, síncope, taquicardia y bradicardia sinusal.

: palpitaciones, hipotensión ortostática, hipertensión arterial, síncope, taquicardia y bradicardia sinusal. Problemas de coagulación: hematomas y microtrombosis acras.

hematomas y microtrombosis acras. Problemas dermatológicos: urticaria, rash y alopecia.

urticaria, rash y alopecia. Trastornos digestivos: abdominalgia, dispepsia, pirosis, flatulencia y diarrea.

abdominalgia, dispepsia, pirosis, flatulencia y diarrea. Febrícula.

Escalofríos.

Anorexia.

Malestar general.

Cefalea.

Parestesias.

Síntomas oftalmológicos.

Problemas osteomusculares.

Problemas otorrinolaringólogos .

. Síntomas psicológicos: ansiedad, trastornos del sueño y otros.

ansiedad, trastornos del sueño y otros. Síntomas respiratorios: disnea, tos seca y otros.

Además, Mayol ha añadido: "Se pueden definir como covid persistente aquellos casos en que los síntomas guarden relación causal y temporal con el diagnóstico clínico y/o apoyado por test de laboratorio de una infección previa por el SARS-CoV-2".

Asimismo, su vicepresidenta, la doctora Pilar Rodríguez Ledo ha recalcado que "la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) tuvo claro, desde el principio de la pandemia, el nuevo problema de salud que suponía la covid persistente". Por lo que ha matizado que "de la mano de los pacientes, la SEMG centró sus esfuerzos en los dos últimos años para conseguir conocer más esta nueva enfermedad y así poder ayudar a los afectados quienes, hoy en día, siguen estando desamparados y sujetos a una gran variabilidad en la atención que reciben".

Por otro lado, Navidad Sánchez Marcos, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) y miembro del grupo de COVID-19, recuerda que que "este consenso aporta un gran valor añadido por reunir una visión de la enfermedad persistente desde distintos ángulos sanitarios".

Adapatación del sistema e impulsar la formación de nuestros profesionales

Algo parecido ha comentado José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE): "Este trabajo pone de manifiesto la importancia de la colaboración multidisciplinar si de verdad queremos obtener los mejores resultados en salud para nuestros pacientes". Y ha agregado que "es necesario que se disponga de infraestructuras específicas para que las enfermeras puedan hacer ese seguimiento en consulta y exista una formación específica para que conozcan las claves del manejo de estos pacientes. Trabajos como este son necesarios para adaptar el sistema e impulsar la formación de nuestros profesionales".

Al igual que Josep Vilajoana, coordinador de la División de Psicología de la Salud del Consejo General de la Psicología (COP), que ha recordado que pandemia del coronavirus "ha puesto de manifiesto, una vez más, pero en esta ocasión con mayor intensidad por las dimensiones mundiales y por su gravedad en un porcentaje muy relevante de la población, la importancia de los factores psicológicos en una infección por virus. Y el informe así lo recoge".

También ha explicado que "el trabajo realizado pone de manifiesto la íntima relación entre la persistencia de síntomas físicos, aunque leves, y el malestar psicológico de tipo adaptativo, además de mostrar la importancia del trabajo colaborativo y, cuando es posible, cooperativo entre los distintos profesionales implicados en la salud de las personas".

Por último, María Eugenia Díez, coordinadora del colectivo covid-19 persistente de Madrid y portavoz de la plataforma de colectivos y asociaciones Long COVID ACTS, ha agradecido, en nombre de todas las personas afectadas por la enfermedad, la labor de todas las entidades que han participado en el documento.