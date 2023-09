Los médicos avisan del repunte de casos de Covid a las puertas del invierno: "Hay que recuperar la solidaridad hacia los demás"

Lejos de desaparecer, el Covid-19 está volviendo a cobrar protagonismo en las últimas semanas debido al repunte de casos que se ha producido no sólo en nuestro país, sino también a nivel global tanto en Europa como en América. En ambos continentes, además, han aumentado los ingresos hospitalarios en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió hace unos días de que la organización sigue "viendo tendencias preocupantes para el Covid-19 entre los países que reportan datos" y de que "los niveles de vacunación siguen siendo preocupantemente bajos": "Sólo dos tercios de la población mundial ha recibido una primera pauta de vacunación completa y sólo un tercio ha recibido la de refuerzo".

Además, tanto él como la doctora Maria van Kerkhove, responsable de la OMS para la Respuesta al Covid-19, aseguraron que la organización ha tenido una "disminución en la cantidad de secuencias disponibles en todo el mundo", por lo que animaron a los países a reportar a la OMS los datos sobre el virus para lograr un fiel reflejo de la enfermedad en el planeta.

¿Qué situación hay en España?

Entre los países que han experimentado un claro aumento de los casos de Covid-19 está España, según explica a Onda Cero Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que habla de "repunte claro" en las consultas, "entre cuatro, cinco o seis casos diarios" que se manifiestan de forma muy heterogénea: "Hay personas casi asintomáticas, y otras que tienen dolor de garganta de moderado a muy intenso o cansancio. La fiebre, el pico característico en otro tiempo, algunos ni la tienen".

Sobre el porcentaje de ingresos hospitalarios, confirma que suelen ser personas más frágiles y población de riesgo que exige de un control más estricto y que tiene una sintomatología "más grave e intensa". De la misma opinión es Amós García Rojas, jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias y miembro del Comité Permanente para Europa de la OMS, que también en Onda Cero ha dicho que este incremento en el número de casos en España no ha venido acompañado de la cara más dramática, terrible y espantosa de la pandemia: los ingresos en UCI y los fallecimientos.

Para ambos expertos, las causas que han provocado este aumento en los casos de Covid-19 han sido fundamentalmente dos:

El efecto de las vacunas se va reduciendo.

se va reduciendo. La aparición de nuevas variantes.

En este punto, Armenteros destaca que la "revacunación" que se hizo después de la tercera dosis ("mal llamada cuarta dosis") no fue tan extensa como las tres anteriores, por eso "la reducción de la inmunidad con el paso del tiempo y que de la cuarta dosis se ha vacunado menos gente, está ocasionando que se produzcan los casos actuales, que son las variantes relacionadas con Ómicron".

Porque nuevas variantes van a aparecer y con ellas, el riesgo de contagio se multiplicará. Aunque García Rojas añade que estas irán teniendo cada vez "menos capacidad de expansión" y serán "menos dolosas" desde el punto de vista clínico.

Preocupa el repunte de contagios a las puertas del invierno

El doctor García Rojas explica que siempre ha habido repuntes de Covid-19 desde que se inició la pandemia y el portavoz de la SEMG muestra su preocupación ante que esto se esté produciendo a las puertas del invierno: "Es preocupante que haya una tendencia creciente a las puertas del invierno porque las nuevas variantes pueden tener unas consecuencias que de momento no sabemos. Por eso, ahora mismo la importancia radica en la vacunación. Además, los datos epidemiológicos que tenemos del hemisferio sur respecto a la gripe nos habla de que puede haber un número importante de casos. Más o menos lo que ha ocurrido estos últimos años, pero con la ventaja de que antes estábamos mucho más vacunados". Las comunidades han empezado las vacunaciones conjuntas de Covid y gripe en septiembre con los pacientes de mayor riesgo, para "proteger a los más vulnerables" antes de que llegue "el periodo frío", asegura García Rojas.

Sin embargo, la no vacunación a la población en general es algo que preocupa a Armenteros, que considera la decisión "precipitada" porque no se conoce tanto del virus del Covid-19 como del de la gripe para saber su tendencia epidemiológica. De momento, el protocolo de vacunación se dirige a población de riesgo, personal sanitario y esencial, pero García Rojas asegura que una persona que no entre dentro de este grupo y se quiera vacunar, "podrá hacerlo".

Llamamiento a la solidaridad: uso de mascarillas

Las recomendaciones sanitarias ante el Covid-19 son las mismas de siempre: vacunación y uso de mascarillas en aglomeraciones para evitar la fácil circulación del virus. En un momento en el que se está 'gripalizando' el Covid-19 y estamos aprendiendo a convivir con un virus que "lo lógico es que termine convirtiéndose en estacional" -apunta García Rojas-, las estrategias de prevención van dirigidas a proteger a estos colectivos vulnerables de manera similar a como se hace con la gripe.

Mientras, Armenteros añade que la pérdida del miedo al Covid-19, sumado al "cansancio epidémico" hace que se haya abandonado algo "tan fundamental" como la mascarilla: "Algunas personas, incluso con sintomatología respiratoria, han abandonado la mascarilla y acuden a los centros de salud con esa sintomatología, pero sin ella. No tenemos esa cultura solidaria de protegernos nosotros y proteger a los demás en centros de salud, autobuses y en sitios donde haya aglomeraciones".

Por eso, hace un llamamiento a la población general a recuperar este concepto de solidaridad hacia los demás -"protegernos a nosotros y proteger a los demás"- y a los grupos de riesgo: "Hay que reiterar, incluso en las personas mayores, en las que esta cuarta dosis se redujo, que vuelvan a concienciarse de que es necesario ponerse esta vacuna".