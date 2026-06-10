Más de 100 vecinos desalojados por un incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) que ha obligado a desplegar la UME

El incendio declarado en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva), y que también afecta a San Bartolomé de la Torre, mantiene en alerta a los servicios de emergencia andaluces. Un centenar de personas ha pasado la noche fuera de sus viviendas mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance de un fuego que ya ha afectado a unas 3.600 hectáreas, equivalentes a 36 kilómetros cuadrados.

La Junta de Andalucía elevó este martes la emergencia a situación operativa 2 ante la evolución del incendio y la previsión de un escenario más complicado durante la jornada de este miércoles. La decisión permitió solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha incorporado al operativo con maquinaria pesada, autobombas y personal especializado en labores de fuego técnico.

Posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas

Durante la noche, los esfuerzos se han centrado en consolidar los perímetros y anticiparse a un posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Según explicó el consejero en funciones de Presidencia, Interior y Emergencias, Antonio Sanz, la preocupación se centra en el cambio de dirección del viento previsto para el mediodía, que podría alterar el comportamiento del incendio y favorecer nuevos avances del fuego hacia zonas especialmente sensibles.

La situación se complicó durante la tarde del martes, cuando fuertes rachas de viento, superiores a las previstas inicialmente, provocaron la reactivación de varios focos en áreas donde ya se había avanzado en las tareas de control. Las reactivaciones afectaron principalmente al flanco izquierdo, la cabeza y la cola del incendio, incrementando el riesgo de expansión hacia el norte.

Aunque durante la jornada pudieron regresar a sus hogares unas 250 personas evacuadas previamente, alrededor de un centenar de vecinos continúa desalojado. Entre ellos se encuentran 26 residentes de la zona de La Venta del Cazador, en el término municipal de Gibraleón. Las autoridades no contemplaban anoche su regreso inmediato debido a la incertidumbre sobre la evolución del fuego.

Con la llegada del amanecer está prevista la incorporación de más de 25 medios aéreos, que reforzarán el trabajo realizado durante toda la noche por los equipos terrestres. En el operativo permanecen movilizados unos 150 efectivos, además de 16 vehículos autobomba y una nodriza. A lo largo del martes participaron en las labores de extinción 344 profesionales de distintos dispositivos de emergencia, entre ellos 245 efectivos del Plan Infoca.

La previsión meteorológica mantiene la máxima vigilancia. Los técnicos temen que el giro del viento pueda convertir la actual cola del incendio en un nuevo frente de cabeza, dificultando las labores de extinción y favoreciendo su avance hacia zonas elevadas próximas al área afectada recientemente por el incendio de Alosno.

Antonio Sanz ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos afectados, de la Junta de Extremadura y del Gobierno central. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando para contener un incendio que sigue activo y cuya evolución dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas de las próximas horas.