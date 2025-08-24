Más de 100 personas intoxicadas por un brote de Salmonella en un hotel de La Manga (Murcia)

Más de un centenar de personas han resultado afectadas por un brote de Salmonella originado en un hotel de La Manga del Mar Menor (Murcia), aunque solo dos se encuentran ingresadas en el hospital y su estado no es grave.

La Sallmonela, según recoge la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), es una "bacteria ubicua, capaz de infectar tanto a personas como a animales" y que "presenta una gran capacidad de adaptación". Esto le permite sobrevivir en ambientes "muy diversos durante meses o incluso años".

Como parte del protocolo de actuación en salud pública, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se han personado en el establecimiento este mismo domingo para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control.

Suspensión cautelar de la actividad de la cocina

En concreto, se ha decretado la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. Para garantizar el servicio a los huéspedes, la restauración será asumida temporalmente por una empresa de catering externa.

La agrupación de casos en el tiempo, con un inicio de síntomas mayoritario tras el almuerzo del sábado 23 de agosto, sugiere un origen común de carácter alimentario.

En estos momentos, la investigación se centra en la recogida de muestras de los alimentos servidos y la toma de coprocultivos de los manipuladores de alimentos para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.