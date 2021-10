Mario Vargas Llosa justifica sus polémicas declaraciones: "Votar 'mal' es cerrar las puertas a la democracia"

El escritor y Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, fue noticia hace unas semanas por unas polémicas declaraciones sobre el sentido del voto de los ciudadanos. Durante la Convención Nacional del Partido Popular, Vargas Llosa habló sobre votar 'bien' y votar 'mal', asegurando que en unas elecciones, más importante que la libertad es que "los países voten bien".

"Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro", argumentó durante su intervención.

Sus palabras generaron un gran revuelo, y más de dos semanas después de la Convención del PP, el escritor ha querido matizar ese pensamiento en una columna en el diario 'El País' titulada 'Votar "bien" y votar "mal'".

En el texto, Vargas Llosa explica que su razonamiento es "más bien simple": "Votar 'bien' es votar por la democracia; votar 'mal' es votar contra ella". Pero precisa que es difícil "saberlo al principio" y pone de ejemplo a los británicos que votaron por el Brexit.

El escritor continúa justificándose y explica que, cuando hizo esa declaración, estaba pensando en Venezuela: "Me quedé asombrado al ver a muchos amigos entusiasmados por votar a Hugo Chávez", argumenta.

El Premio Nobel también pone de ejemplo las elecciones de Perú, argumentando que "votar 'mal' es cerrar las puertas a la democracia". "Si es que, en verdad, éstas -sus elecciones- fueron limpias, lo que muchos ponemos en duda", espeta. En las siguientes líneas, el escritor habla de las "trágicas" consecuencias que puede tener para un país si los ciudadanos "no prevén" el poder que tiene su voto.

Vargas Llosa también saca a colación a Hitler o Franco en su argumentario. "¿No hubiera sido mejor que los alemanes no se entregaran en cuerpo y alma a Hitler, ganando las elecciones en 1932, con los millones de muertos de la II Guerra Mundial que derivó del convencimiento que tenía el líder nazi de derrotar a la URSS, dominar Europa y firmar un tratado de paz con Inglaterra? Los italianos que lo hacían por Mussolini, y los españoles por Franco en España, ¿votaban 'bien'?", se pregunta Vargas Llosa.

Para concluir, el escritor lanza esta reflexión: "Los países que no están convencidos de la razón de ser 'democrática' de su sociedad suelen votar 'mal'. Sólo los que están convencidos y a favor de la democracia votan 'bien'. Pero no en todos los casos y siempre quedarán flotando dudas al respecto. Que sólo se resolverán cuando sea demasiado tarde y ya no haya nada que hacer".