Irene Montero estalla contra contra Vargas Llosa tras su aparición en los 'Pandora Papers'

Los Pandora Papers, la mayor filtración histórica de documentos sobre los entresijos financieros de grandes personalidades mundiales, generarán preocupación entre muchas de las personas más conocidas e influyentes del planeta y también de España. Políticos, artistas, empresarios, deportistas y celebridades: la lista es larga y, a los nombres que en ella figuran, este lunes por la noche se agregó el del escritor Mario Vargas Llosa.

Los también llamados Papeles de Pandora constituyen la mayor colaboración periodística más de la historia. Coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), más de seiscientos periodistas de ciento cincuenta medios internacionales entre los que destacan The Washington Post o The Guardian han participado en la investigación de doce millones de documentos obtenidos de catorce despachos dedicados a la creación de sociedades offshore. En España han sido El País y laSexta los medios colaboradores de esta hazaña periodística que ha culminado con la publicación de estos documentos reveladores de nombres como el del Rey Emérito Juan Carlos I, el entrenador Pep Guardiola o los artistas Miguel Bosé, Shakira y Julio Iglesias.

Director de una sociedad offshore

A última hora del lunes, el escritor peruano afincado en España suscribió el escándalo. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa gestionó sus derechos de autor por medio de Melek Investments, una sociedad offshore registrada en 2015 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y valorada en 1,1 millones de dólares. Así consta en la documentación obtenida en los Papeles de Pandora que ubican al escritor como titular directivo y accionista de la misma.

Según informan los medios encargados de desvelar la información, el autor utilizaba esta sociedad para gestionar el dinero procedente de los derechos de autor de sus obras y de la venta de diverso inmuebles madrileños y londinenses. Sin embargo, cuando en el año 2017 se hizo residente fiscal en España, declaró a Hacienda la cartera de inversión con su nombre y no con el de Melek Investments.

Cabe destacar que en el año 2016 Vargas Llosa ya apareció en los Papeles de Panamá como titular de una sociedad mercantil junto a quien fuera su mujer, Patricia Llosa. No obstante, pocos días antes de ser galardonado con el premio de la Academia Sueca se desvinculó de cualquier responsabilidad al respecto de una sociedad llamada Talome Services Corp., culpabilizando a sus gestores de la relación y también al periodismo amarillo.

Críticas contra Mario Vargas Llosa

Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no dudó en pronunciarse vía redes sociales escribiendo un tuit que critica duramente la aparición de Llosa en los Pandora Papers y que ya acumula más de siete mil "me gusta".

“Defraudar debe ser como votar, que hay que hacerlo bien”, tuiteó la dirigente de Unidas Podemos.

Con ello, Irene Montero apela a la frase que Vargas Llosa pronunció durante su intervención del pasado jueves en la convención del Partido Popular. Y es que el escritor, reconociendo que votaría al líder popular Pablo Casado, afirmó que América Latina solo saldrá de la "difícil situación" en la que se encuentra cuando la sociedad latinoamericana se percate de que "ha elegido mal".

A continuación, concluyó con unas polémicas declaraciones: “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante y los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro”.

La ministra de Igualdad tampoco desaprovechó la ocasión de criticar sus palabras durante un acto de su Partido.