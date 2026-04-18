María Corina Machado recibe la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid: "Hoy comienza el regreso a casa"

"Esta tarde comienza nuestro regreso a Venezuela", ha dicho la Premio Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, al recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho desde la Puerta del Sol en un multitudinario acto acompañada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la hija de Edmundo González, quien ha recibido en nombre de su padre la Medalla Internacional de la región.

"Desde aquí empezamos a preparar esta nueva fase en la que regresaremos millones juntos a construir el país del que nos sintamos todos orgullosos", ha dicho una emocionada María Corina Machado que no ha dudado en rechazar con firmeza los sistemas totalitariosque "buscan destruir la nación".

Reconocimiento institucional en Madrid

En presencia del Gobierno regional al completo, Machado ha recibido esta distinción "en atención a los méritos" de la opositora venezolana, "figura clave" en el país sudamericano "por su incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Tras recibir de manos de la presidenta la Medalla de Oro, Machado ha trasladado su agradecimiento a Ayuso y a los madrileños, y ha expresado su "honor inmenso" por una distinción que toma en nombre de todos los ciudadanos "de dentro y fuera" de su país que "han arriesgado su vida por la libertad".

Multitudinaria asistencia de venezolanos en la Puerta del Sol, Madrid. | Onda Cero

El regreso del pueblo venezolano

La líder opositora asegura que cuando regrese a Venezuela para construir un nuevo sistema político de la mano del presidente electo González, lo hará también con los miles de venezolanos en el exilio, incluidos los que viven en Madrid. "Sí, Isabel, van a regresar".

Sí, Isabel, van a regresar

Por su parte, a Edmundo González se le ha reconocido con la Medalla Internacional "como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid" y considerándolo como "presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024".

Ha sido su hija Carolina quien ha leído unas palabras redactadas por el propio Edmundo, en las que ha agradecido la distinción de la Comunidad de Madrid y ha recalcado que está del lado de Machado. "Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día".