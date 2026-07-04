Una marea arcoíris recorre las calles de Madrid por el Orgullo 2026 bajo el lema 'disidencia y resistencia': "Ni un paso atrás"

El Orgullo 2026 de Madrid ha reunido este sábado 4 de julio a una multitudinaria marea arcoíris que ha clamado "disidencia y resistencia". El colectivo LGTBI+ ha salido este sábado a la calle, un año más, para alertar contra la "ola reaccionaria" que cuestiona sus identidades, les señala como amenaza y normaliza discursos de odio, y para advertir de que no van a permitir ningún retroceso.

Una "ofensiva organizada" contra los derechos LGTBI+

"Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos", comienza el Manifiesto con motivo del Orgullo, en el que los organizadores han advertido de que quieren devolverles al armario, borrar sus identidades y convertir el odio en política pública.

"No lo vamos a permitir. Frente a los intentos de amedrentarnos, respondemos con Orgullo. Frente al odio: respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian". Por eso, han exigido la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y han reclamado el desarrollo efectivo y con recursos de las leyes LGTBI y trans para que no se queden "en papel mojado" ni dependan del código postal.

Ana Redondo carga contra el "tándem" PP-Vox

A la marcha ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha alertado este sábado de que PP y Vox van en un "tándem" para "limitar y recortar" los derechos del colectivo LGTBI y ha apostado por seguir avanzando: "Ni un paso atrás; muchos saltos hacia delante". Así lo ha dicho en declaraciones a los medios durante la manifestación que, según ha afirmado, representa la diversidad, el respeto a los derechos humanos y la inclusión absoluta y plena. "Es marca España. Esta es la España real, la España que somos, la España que se alegra del reconocimiento de la diversidad y de los derechos frente a quienes nunca los han respetado".

"Ni un paso atrás; muchos saltos hacia delante

Frente a esa España, la ministra ha alertado del "tándem" PP-Vox, que tradicionalmente ha votado en contra de todos los avances, como la ley de matrimonio igualitario o la ley trans, a la vez que se han negado a incorporar la prohibición de las terapias de conversión. "Pero no solamente no han votado en contra de todos los avances, es que también han llevado esos avances al Tribunal Constitucional, recurriendo todos y cada uno de los derechos del colectivo".

El PSOE reivindica el Orgullo frente al PP

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho que este es un día para celebrar y demostrar que hay otro Madrid y otra España distinta a la "que se está viendo con el PP y Vox".

También el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha cargado contra el PP por negarse a apoyar la ley que criminaliza las terapias de conversión y por las declaraciones del portavoz de Igualdad del PP, Jaime de Los Santos, "que pedía hoy justo el día del Orgullo que se patologizase de nuevo a las personas trans". "El PP todavía no se ha enterado de que las personas LGTBI no estamos enfermas, que las personas LGTBI no necesitamos de ningún informe médico y que desde luego no vamos a volver hacia atrás".