Los maquinistas convocan dos nuevas jornadas de huelga para los días 10 y 12 de noviembre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, por lo que habrá tres días seguidos de paro en la compañía ferroviaria coincidiendo con la huelga general del día 11.

Tal y como ha anunciado Semaf, las huelgas convocadas se producen como protesta ante la parálisis institucional y el incumplimiento de los acuerdos destinados a transformar la seguridad ferroviaria.

El sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión tras el éxito de la jornada de huelga de este jueves, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6%. El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.

El origen del conflicto

Semaf explica en un comunicado que el origen del conflicto se remonta al pasado 9 de febrero, fecha en la que suscribió un acuerdo con el Ministerio de Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de ese mes.

Dicho pacto contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

El sindicato critica que la Administración y las empresas públicas han postergado "de forma reiterada" desde abril las convocatorias de las negociaciones, sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo.

"En octubre hemos constatado que todo sigue exactamente en el mismo punto. Somos plenamente conscientes de que, cuando tienen la voluntad de hacerlo, son capaces de tramitar y aprobar normativas legales en plazos de pocas semanas; lo que falta no es tiempo ni cauces administrativos, sino compromiso real con la seguridad", afirma el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Las reclamaciones de los maquinistas

Además de la reivindicación para el cumplimiento de ese acuerdo, Semaf convoca estas dos nuevas jornadas de huelga para reclamar una mejora de las condiciones en la profesión. Entre las principales reivindicaciones se encuentran las siguientes:

Mejoras en la seguridad ferroviaria

Protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos

Comunicaciones en situaciones de riesgo

Contratación de nuevos maquinistas para reforzar las plantillas.

Desbloquear los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Atención tras los arrollamientos.

Nuevas promociones de maquinistas.

Huelgas en Ouigo

Por otro lado, Semaf ha convocado seis jornadas de huelga en Ouigo, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, por "la vulneración reiterada de derechos laborales".

El primero comenzará este viernes y la compañía de alta velocidad ha suprimido todos los trenes del viernes 30 de octubre y del lunes 2 de noviembre después de que la Audiencia Nacional haya suspendido los servicios mínimos previstos.