El mago More responde a la "mofa" de Óscar Puente: "No confunda su cuenta de X con un patio de colegio"

Óscar Puente ha arremetido contra el conferenciante y empresario conocido como Mago More, por un titular que el aludido considera un "clickbait" que no se entiende sin leer la noticia al completo, algo que, según señala, no ha hecho el ministro de Transportes atendiendo a su reacción en redes.

Todo comenzó con un tuit del ministro en el que ironizaba sobre una noticia que recogía unas declaraciones de More en relación con el ahorro y la inversión inmobiliaria.

"No os riais. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y… tachannnnnn, 15 pisos", escribió Puente, adjuntando un pantallazo de un titular.

El Mago More ha respondido al ministro y le reprocha haberse quedado en el titular y haber utilizado su cuenta institucional para "mofarse de un ciudadano". "Antes de burlarse conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait", señala.

More explica en un vídeo el contexto completo de la historia que, según denuncia, fue ridiculizada por Puente. El caso al que hacía referencia el artículo no era el suyo, sino el de Marina, una mujer boliviana que trabajó limpiando casas hasta 14 horas al día y que, tras años de privaciones, logró ahorrar 50.000 euros para la entrada de su primer piso. A partir de ahí, y con el alquiler del inmueble, fue encadenando nuevas compras a lo largo de los años.

"Para usted el ahorro de un café es un chiste. Para ella era la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad", asegura More, que considera que la burla no solo va dirigida contra él, sino contra la cultura del esfuerzo que representa esa historia.

El empresario recuerda al ministro el significado del cargo que ocupa. "Ministro viene del latín minister, que significa servidor. Usted está para trabajar a favor de los ciudadanos, no para trolear", antes de sugerirle que "no confunda su cuenta de X con el patio de un colegio".

More ha denunciado además las consecuencias personales del mensaje del ministro, asegurando que lleva días recibiendo insultos de usuarios que, a su juicio, se han limitado a creer el titular sin informarse. También aprovecha para devolver la ironía comparando la gestión de Puente en Transportes con la pérdida de puntualidad y satisfacción de los usuarios de Renfe.

"Dos años en el Ministerio y tachán, desaparece la puntualidad", ironiza, para después reivindicar su trayectoria profesional: conferenciante, emprendedor, inversor y creador de empleo. "No vivo de los impuestos de los demás. Ayudo a pagarlos para que gente como usted tenga un sueldo", añade.

"Le invito a un café de los que pago yo, solo para explicarle la diferencia entre ahorrar un café y la cultura del ahorro", ha zanjado su publicación.