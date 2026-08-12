Un madrileño gana un millón de euros en Euromillones: dónde se selló el boleto premiado

El sorteo del Euromillones celebrado este martes 11 de agosto de 2026 pasará a la historia al dejar un premio de un millón de euros en Madrid, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Cada martes y viernes se elabora este sorteo, que brinda a los jugadores de toda Europa la oportunidad de hacerse millonarios. Para conseguir el bote de Primera Categoría, es necesario acertar los cinco números de la combinación ganadora y las dos estrellas. Además, el sorteo de El Millón ofrece la posibilidad de ganar un millón de euros si el código del boleto coincide con el ganador.

La Administración de Loterías número 336, situada en la calle General Millán Astray, 19, ha sido la encargada de validar el boleto acertante de El Millón, con el código FFS91215.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones del martes estuvo formada por los números 48, 17, 11, 3 y 46, mientras que las estrellas fueron el 2 y el 1. La recaudación ascendió a 34.528.386,20 euros. En cuanto al sorteo de este miércoles 12 de agosto, no hay boletos acertantes de Primera Categoría. Asimismo, en el próximo sorteo, con el Eurobote generado, un único acertante de Primera Categoría podría ganar 28 millones de euros.

El último gran premio de Euromillones

El premio de El Millón del sorteo Euromillones anterior a este fue entregado el pasado 7 de agosto de 2026. El boleto acertante fue validado en un punto de venta situado en Paseo de la Riera,72, en Teià, Barcelona, y correspondió al código FDB34577.