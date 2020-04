Madrid, Murcia y País Vasco rechazan el acuerdo del Gobierno para el final de curso

Ninguna de las tres comunidades aplicará el acuerdo propuesto por Educación para la finalización de curso . Mientras Madrid y Murcia rechazan que se pueda titular con suspensos, el País Vasco afirma que no ofrecerá clases de refuerzo en julio.

NO SE ACOGEN AL PLAN Y TIENEN SU LÍNEA DE TRABAJO

La Comunidad de Madrid considera que el plan de Educación va en "mala dirección" y que impulsa a cada autonomía a actuar con su criterio. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ya aseguró en La Brújula de Madrid que los títulos son "nacionales" y no se puede titular con diferentes suspensos en cada comunidad.

"Han hecho que cada comunidad decida lo que le dé la gana; una puede decidir que se titule con siete suspensos y otra que con dos, por ejemplo. Y los títulos son nacionales", expuso Ossorio.

El consejero de Educación también considera que ciertas comunidades tendrán la "tentación" de acogerse a este plan, aunque insistió en que Madrid no lo hará: "Madrid no va a hacer uso de esa potestad, pero otras comunidades tendrán la tentación de acogerse al acuerdo".

Murcia ve una "injusticia" que cada comunidad tome sus decisiones

Una de las comunidades que no se acogerá al acuerdo será la Región de Murcia, que tampoco ratificará el acuerdo propuesto por el Ministerio de Educación en tanto que no haya una legislación concreta y precisa, igual para todas las autonomías, con respecto a los criterios de evaluación, promoción, repetición y titulación de los alumnos.

Así lo aseguró la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también consideró que sería una “injusticia” que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos.

No obstante, si el ministerio no dicta esas instrucciones, comentó que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho, está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos durante la jornada de hoy para llevar a cabo las evaluaciones y promociones.

Además, Moreno ha exigido al Ministerio que establezca un “contexto económico” para poder desarrollar las actividades de refuerzo educativo durante los meses de verano, puesto que el borrador presentado ayer no ofrecía alternativas al respecto.

El País Vasco se remite a sus "competencias"

Por otra parte, el País Vasco descarta realizar clases de refuerzo en julio. Cristina Uriarte, consejera del Gobierno vasco, se ha remitido a las competencias en Euskadi: "Aquí tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo".

La consejera ha definido su línea de actuación: "Llevamos tiempo trabajando, definiendo cuáles serán los contenidos esenciales de aquí a final de curso y tabién en las evaluaciones y cuáles serán los criterios para realizarlas".