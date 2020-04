Isabel Celaá: "La repetición de curso es posible, pero ha de ser excepcional"

La ministra de Educación, Isabel Celaá , aclara en Más de uno que "la repetición del alumnado es posible", pero reconoce que "este tercer trimestre no puede servir para perjudicar al alumno". Además, afirma que el curso 2020/2021 tendrá que ser adaptado.

Isabel Celaá dice que la norma general es que "tienen que ser la progresión" más aún que en años anteriores y la repetición "la excepción".

Afirma que son los equipos de evaluación los que decidirán si ese alumno ha conseguido superar los objetivos generales de evaluación. Si este equipo considera que "excepcionalmente" le va a venir mejor repetir "lo hará".

"Tenemos que evaluar en el alumnado sobre si han adquirido competencias esenciales. El tercer trimestre no puede servir para perjudicar al alumno", indica.

La ministra asegura que "queremos que haya una evaluación global del alumno". Explica que será posible pasar de curso con una evaluación global positiva y aclara que aquello que quede por recuperar se podrá hacer en el siguiente curso. Además, indica que el curso 2020/2021 tendrá que ser adaptado para reforzar conocimientos de este curso.

Aunque defiende que este tercer trimestre debe utilizarse para reforzar conocimientos también cree que se puede utilizar para mejorar nota, para recuperaciones o para avanzar en proyectos multidisciplinares.

Dice ser consciente de que la gran mayoría está pudiendo seguir el curso escolar, pero sabe que hay alumnos sin conexión a Internet o sin ordenador o tablet. "No podemos trabajar como si nada hubiera ocurrido", señala.

Por otro lado, sobre la Evaluación para el Acceso a la Universidad, EvAU, indica que la prueba se hará de manera presencial y los alumnos contarán con una mayor opcionalidad, es decir, podrán configurar su ejercicio con contenidos de la prueba A y B, aunque aclara que "no es que sea más fácil, sino más justa, porque le pregunta por contenidos que han sido trabajados, no por contenidos que no han sido trabajados".

Sobre si habrá colegio en julio, la ministra dice que lo que habrá es igual que todos los veranos: "existen campamentos de verano y este año será más integrado, con deporte y conocimientos dirigidos a las personas que necesitan reforzar conocimientos". "El curso termina en junio y si las condiciones sanitarias lo permiten habrá un programa en verano con deporte y conocimientos".

Seguro que te interesa...

Gobierno y comunidades acuerdan finalizar el curso en junio y que sólo repitan los casos más excepcionales