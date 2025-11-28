Lucas reaparece tras los comentarios de Andy y se muestra optimista sobre su nariz: "Está regenerando como tiene que regenerar"

Lucas González, excomponente del dúo Andy y Lucas, reapareció en Barcelona tras una cirugía nasal fallida, mostrando optimismo sobre su recuperación médica. Desde su operación inicial, que causó deformidades y problemas respiratorios por falta de cuidados posoperatorios, Lucas ha enfrentado meses de calvario hasta esta revisión clave con su cirujano.​

Esta supone la primera aparición pública tras las polémicas declaraciones que su excompañero del dúo gaditano espetó en torno al supuestos tratos desiguales en cuanto a los beneficios económicos por sus canciones.

El esperanzador estado de salud de Lucas

Tras semanas de especulaciones y controversias, Lucas González, excomponente del dúo Andy y Lucas, ha reaparecido públicamente para actualizar sobre su estado de salud. Este mostró una actitud positiva tras una consulta médica en Barcelona y habló con optimismo sobre la regeneración de su nariz, que presenta secuelas de una operación estética previa.

Declaraciones optimistas tras la consulta médica

Lucas se mostró optimista tras su revisión médica: "Vengo contento porque la verdad me salió una sonrisa. Ya está regenerando como tiene que regenerar", declaró a los medios al salir de la consulta con el cirujano en Barcelona.

Añadió que la nariz está en proceso de regeneración y que espera "empezar el año de buen pie". La próxima cita médica será tras las fiestas para planificar la operación definitiva.​

El cantante detalló que está siguiendo instrucciones médicas como lavados nasales y llevando una vida sana para facilitar la recuperación. Esta vez, aseguró, cumplirá rigurosamente para evitar las complicaciones pasadas.​

Un proceso complicado con esperanza de mejora

Lucas ha definido estos meses como un "calvario" debido a las consecuencias físicas de su cirugía y la atención mediática derivada. Sin embargo, mantiene la esperanza de que la próxima intervención sea definitiva y que podrá recuperar la armonía de su rostro. Esta operación busca no solo fines estéticos, sino también funcionales, dada la pérdida de cartílago y las dificultades respiratorias sufridas.​

Si primera reaparición tras las graves acusaciones de Andy

Andy Morales reveló en El Hormiguero y otros medios que de cachés de 30.000 euros recibía solo 2.000-3.000, nada de Spotify/YouTube pese a millones de reproducciones, y menos de 10.000 euros de un concierto en Vistalegre que recaudó 250.000, exponiendo además que tuvo menos invitaciones que su compañero y acusando a Lucas de facturar todo vía su empresa desde 2014.

Lucas, por su parte, contraatacó vía entorno alegando que Andy le debe 60.000 euros de la pandemia y lo tacha de vago.