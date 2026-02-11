Las lluvias ponen en alerta a varios pueblos en León: "No hemos aprendido nada"

El temporal sigue provocando serias complicaciones en distintos puntos del país y los problemas empiezan a ser urgentes en la provincia de León, donde las crecidas de los ríos y el estado de los embalses preocupan y mucho en Castrillos de Cepeda, un pueblo en el valle del río Tuerto que está cerca de desbordar.

La noche de este miércoles está siendo muy complicada y el alcalde del pueblo explica en La Brújula la situación del municipio. "Tenemos la mayoría de las calles del pueblo inundadas. A algunas personas mayores que necesitaban ayuda las hemos tenido que subir al piso de arriba con una máquina de oxígeno (…) El agua sale por los sumideros y el nivel del río está cuatro o cinco metros más alto de lo que tenía que estar", cuenta Julio Fernández.

El alcalde señala, además, las limitaciones que pone la Confederación Hidrográfica del Duero a la hora de limpiar el cauce de los ríos está complicando la situación. "No aprendemos nada", ha asegurado.

"No dejan a la gente de los pueblos tener las cosas limpias (…) "El cauce del río es de Confederación y para etiquetar un árbol tienes poco menos que hacer una carrera (…) Que venga un guarda forestal, marque los árboles que se puedan ir seleccionando y cada año vas limpiando el cauce. Ahora cae un árbol, se cruza en un puente y tenemos una desgracia muy gorda porque están los árboles flotando", explica.

Preocupa la situación del embalse

Las previsiones para las próximas horas siguen mostrando lluvias, que no van a facilitar la situación, ya que, aunque los bomberos estén ayudando en el pueblo "no pueden hacer nada".

"El agua está saliendo de las duchas y los desagües. Ahí ya no pueden hacer que no entre el agua, la tienes de dentro para fuera", explica.

El alcalde, además, se ha quejado de que en los días anteriores el embalse tendría que haberse abierto para evitar situaciones como la que ahora sufren. "Estas semanas atrás estaban soltando una cifra ridícula cuando podrían haber soltado 15 o 20 m3/s y no habría pasado esto (…) Ahora entra más agua de la que sale y el embalse está a tope. ¿Quién paga eso? Los que estamos debajo", señala.